Keyla Sánchez abrió su corazón para confesar lo que provocan las críticas y comentarios en ella

La presentadora Keyla Sánchez Granados dice que ya no le molesta tanto que hablen de ella.

La presentadora Keyla Sánchez aprovechó sus últimas horas de vacaciones para revelar algunos detalles suyos, entre ellos, que no solo le molesta sino que le afecta a nivel emocional que hablen de ella.

La figura de Calle 7 La Revista decidió contestar 10 preguntas de sus seguidores de Instagram entre las que salía que si le molesta que hagan tanta notas de ella en las páginas de chismes.

Ella respondió que hay momentos en que sí le molesta pero que después de muchos años ya aprendió a que: “eso no es es importante ni relevante para mí”.

“No solo me molesta sino me afecta a nivel emocional, pero ya después de muchos años entendí que mi paz y felicidad no son negociables ni depende de nadie más que de mí, además, después de tantos años ya eso no es importante ni relevante para mí”, publicó.

Keyla Sánchez recibió el año nuevo pegándose la fiesta en Tamarindo, Guanacaste.

La presentadora de Teletica además le contestó a una seguidora que la tiene “muy feliz e ilusionada” que este año regresará con su tienda de ropa, la cual tuvo que cerrar tiempo atrás y también dejó de vender de manera virtual.

Otra pregunta que le hicieron fue que cómo empezó en televisión y no dejó de agradecerle a Choché Romano por darle la oportunidad hace 11 años atrás.

Según contó, en aquel tiempo era amiga de Ashley Arguedas (ahora esposa de Choché) y que cuando él entró al programa El Garaje, de canal 9, le insistió que fuera a hacer un casting, porque andaban en busca de una presentadora.

“Al final me convenció y fui, lo hice y quedé, y ahí comenzó este proceso tan maravilloso de tantos años que amo. Por eso siempre les digo: luchen por sus sueños por más grandes e imposibles que los vean porque solo Dios tiene la última palabra”, explicó.

Así lucía Keyla cuando trabajaba en canal 9 hace más de 10 años.

También le preguntaron que si alguna vez ha pensado en dejar las redes sociales o dejar de publicar todo lo que hace, para que así dejen de hablar de ella, pero mencionó que las redes son un trabajo y que hasta su hijo Thiago entendió el por qué se pasa tomando fotos y compartiendo todo.

Eso sí, no contestó ninguna pregunta sobre sus relaciones de pareja o relacionadas al accidente que tuvo el año pasado que imaginamos que muchos deseaban saber.