Carlos Hernández confiesa cómo se lleva con Keyla Sánchez y reconoce que sí, es millonario

Carlos Hernández y Keyla Sánchez con papás de Thiago, que ya tiene 10 años.

El exfutbolista Carlos Hernández habló de cómo se lleva actualmente con la presentadora de canal 7, Keyla Sánchez, con quien tuvo una larga relación amorosa que terminó a finales del 2021.

Hernández y Keyla anduvieron por varios añitos y fruto de ese amor nació Thiago, el único hijo que tienen ambos y que ya es un niño de 10 años de edad.

LEA MÁS: Keyla Sánchez: “La relación amorosa se terminó”

La revista digital farandulera La esquina 506, le preguntó a Carlos sobre cómo es actualmente su relación con Keyla, y él no dudó en responder.

“Con Keyla terminé ya hace muchos años. Es la mamá de mi hijo y solo tenemos una relación de padres. Tenemos un hijo increíble y llevamos (Keyla y él) buena relación por las cosas de él (de Thiago)”, afirmó el exjugador del Club Sport Cartaginés.

La esquina 506 indagó con Carlos sobre el tema, luego de que en las redes sociales de la revista sus seguidores expresaran tener esa gran curiosidad, así como la situación financiera del galán, a quien muchos consideran millonario por sus negocios de relojes y joyas.

Carlos Hernández respondió esto a La esquina 506. (Instagram)

LEA MÁS: ¡Paren todo! Keyla Sánchez despide el 2023 con sensuales fotos de playa

Sobre eso último, Carlos dijo: “Soy millonario sí, por el hijo que tengo y la familia que tengo”.

El tema de cómo están las cosas entre Keyla y Carlos sacudió las redes poco antes de que la guapa presentadora de Calle 7: La Revista, publicara una carta que se dedicó así misma, pues la tituló “De: Keyla; para: Keyla”.

“Siento orgullo de todo lo que has logrado y por la persona que te has convertido, eres fantástica, me encanta verte sonreír, disfrutar y avanzar en medio de la adversidad.

“Gracias por creer, crecer y entender que la vida es un camino con curvas y que en medio de ello, siempre mantienes las ganas intactas de disfrutarla y vivirla. Te admiro por lo que eres, te agradezco y creo en ti … Eres capaz de lograr todo lo que te propones”.

Keyla Sánchez publicó esto en sus redes sociales este miércoles. (Instagram)

LEA MÁS: Keyla Sánchez, Laura Ortega, Elena Correa, Yiyo Alfaro… Estos famositicos fueron la comidilla del 2023

Desde que Keyla terminó con Carlos, su vida amorosa es un vaivén debido a las fugaces relaciones sentimentales que ha tenido, como los noviazgos con Anthony Ramírez y Alejandro Sequeira, que no duraron más de tres meses cada uno, ambos en el 2023.