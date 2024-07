Keyla Sánchez expone una situación muy delicada por la que está pasando

Keyla Sánchez le pidió ayuda a sus seguidores por una razón muy delicada.

Keyla Sánchez expuso una situación muy delicada por la que está pasando y que la tiene bastante preocupada, por eso pidió la ayuda de la gente.

El jueves antes de irse a dormir, según dijo, la presentadora de canal 7 denunció que hay múltiples perfiles en TikTok que se están haciendo pasar por ella, comparten mucho de su contenido y engañan a las personas, por lo que está bastante preocupada.

“Hay varias cuentas de TikTok que se hacen pasar por mí, que exactamente tienen el mismo nombre, pero le cambian una letra. Agarran historias que yo subo, publicaciones que yo subo y reels, o lo que sea, los transforman y los suben a TikTok, y la gente cree que es mi cuenta oficial”, dijo Sánchez.

Lo peor de todo es que esos perfiles tienen “un montón” de seguidores, lo que más alarma a la presentadora de Calle 7: La Revista.

Key contó que mucha gente que se topa en la calle le pregunta por esas cuentas de TikTok y ella tiene que desmentir que sea su perfil oficial.

Keyla Sánchez explica la situación que está viviendo

“De verdad, hay mucha gente que sí cree que ese TikTok sí es mío, pero solamente hay uno oficial, los otros se hacen pasar por mí”, subrayó.

Luego pidió ayuda a sus seguidores para reportar esos perfiles falsos pues a ella siempre la bloquean, por eso no se da cuenta de las canalladas que le hacen en redes.

“Me dicen que porqué no los reporto, pero me bloquean a mí, entonces no puedo ver la cuenta. No me sale el nombre, ni la persona ni nada y no puedo reportarlo”, enfatizó.

