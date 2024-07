Keyla Sánchez se le va encima a los retos de TikTok al opinar sobre agresión que sufrió colegiala

Keyla Sánchez lamentó los retos de redes sociales como Tik-Tok que promueven la violencia y la agresión. (Instagram)

Keyla Sánchez lamentó que las redes sociales estén propiciando conductas agresivas entre la gente por medio de retos y desafíos que se hacen virales.

La ramonense tocó ese tema al dar su punto de vista sobre la agresión que sufrió una colegiala en un bus por parte de un joven de 16 años y quien es su vecino.

Sánchez mencionó, por ejemplo, los retos que se hacen virales en TikTok a modo de juegos donde se promueve la agresión y la falta de respeto entre las personas.

“Está como en tendencia este tipo de maltrato. Por ejemplo, usted va a TikTok y también hay retos, tiktoks que están de moda, de pegarle una cachetada a tu pareja o a otra persona, o una amiga o un amigo con una tortilla y los dos con agua en la boca… Eso es agresión, eso no es una broma, eso no hay que hacerlo tendencia. Entonces es ¿dónde estamos llegando como sociedad que vemos las cosas buenas que son malas”, afirmó Sánchez.

Tras hablar de eso, la presentadora de canal 7 se refirió a lo sufrido por la muchacha de San Carlos y consideró las conductas vistas ahí como inaceptables.

Keyla Sánchez reacciona a la agresión de colegiala en San Carlos

“Yo soy mamá y veo a mi hijo o a mi hija como está esa chica me vuelvo loca, se los juro, me vuelvo loca. Y si soy la mamá de este chico (el agresor) estaría doblemente preocupada sobre qué está viendo él en la casa, qué educación, qué valores está recibiendo”, comentó Keyla.

“Gracias a Dios que grabaron eso, pero cuántas otras cosas no las graban y no se hacen virales o quedan dentro de cuatro paredes o quedan en un carro o quedan aquí en la mente; entonces, es preocupante los valores que estamos inculcándole a los chicos y no solamente los valores sino qué están viendo ellos, como eso está bien, como que eso es normal o que es parte de la joda y ahí es donde empiezan a salir conductas, heridas, traumas…”manifestó.

