Karina Ramos da mensaje a estudiante agredida en bus y revela lo que le quisieron hacer en el colegio

Karina Ramos contó lo que una vez le quisieron hacer en el colegio y cómo reaccionó.

Karina Ramos contó su propia historia de abuso escolar y de cómo reaccionó ante esa situación, esto en medio de la indignación que hay en el país por la colegiala que fue agredida en un bus, en San Carlos, supuestamente por un joven de 16 años.

La modelo y presentadora de televisión habló de su experiencia en medio de un poderoso mensaje que envió a la muchacha, a quien le dedicó unas hermosísimas palabras antes de revelar su propia historia.

“Este mensaje es para vos, para que nunca olvideś que sos una chica sumamente valiente, fuerte y, además, preciosa, y que te esperan mil cosas mucho mejores que las que acabás de vivir”, afirmó Kari al inicio de su mensaje.

“Tenés todo el derecho de sentirte mal, de llorar, de quejarte. Lo que acaba de pasar es demasiado fuerte, es indignante y decepciona a nivel social que este tipo de cosas sean tan normalizadas y que haya gente riéndose al ver cómo abusan de una persona, pero esto solo va a ser un tropiezo y más adelante te vas a acordar y vas a decir: ‘¡Qué fuerte soy!”, continuó Kari.

La exreina de belleza reprochó la conducta del agresor, a quien llamó cavernícola, y después contó que una vez en el colegio un compañero quiso abusar de ella tocándola como lo hacía con otras compañeras.

“Lamentablemente en casi todos los colegios hay ese agresor pasivo-agresivo que llega y toca a sus compañeras. En mi colegio había uno. Llegaba y toqueteaba a mis compañeras y la reacción de ellas era: ‘Ay, ay, ay’, porque nos enseñaron a no hacer problemas. A mí nunca me había pasado, pero una vez me pasó y yo, como buena karateca que soy, me volví y le pegué una patada en el pecho. Me salió por instinto, simplemente dije: ‘A mí no me toca’”, confesó.

Karina Ramos dedica mensaje a colegiala agredida en bus

Ramos subrayó que en la actualidad no se siente orgullosa de esa reacción porque fue violenta, pero la justificó con que en ese tiempo aún no sabía el poder de las palabras y de alzar la voz.

“Tenemos que dejar de enseñar a las personas a dejar pasar estas situaciones. Cualquier tipo de agresión y abuso no puede normalizarse y mi consejo no es que le pegue una patada karateca, en ese momento no había aprendido que las palabras eran suficientes para decir que no, pero en ese momento reaccioné así y no me volvió a pasar”, señaló.

La miss Costa Rica 2014 se quejó de que muchas veces las personas no reaccionan ante situaciones de ese tipo porque en la casa les enseñaron a que es mejor no hacer problemas, pero para ella, eso está mal.

“Nos enseñan a no ser problemáticos y a veces eso hace que sigan abusando a las personas. Aprendan con sus palabras a decir qué no les gusta, qué les incomoda. No minimicen esos momentos, vayan a la dirección, díganles a sus papás”, pidió.

