Melissa Durán sintió como si fuera a una de sus hijas la agresión a colegiala dentro de autobús

La jovencita agredida dentro de bus en San Carlos denunció el hecho con sus padres el mismo día, quienes denunciaron el hecho. Captura de video.

La viralización del video de la joven colegiala que fue agredida por otro menor de edad dentro de un autobús tiene a muchos indignados y algunos famositicos decidieron referirse a este tema en sus redes sociales.

LEA MÁS: Cantante tica se identificó con joven agredida en bus y contó su dolorosa historia de adolescencia

Una que está indignadísima con el accionar del joven de 16 años en contra la colegiala de San Carlos es la periodista Melissa Durán, quien no ha ocultado su malestar desde que vio dicho video y más aún al ver que nadie alrededor de ella hizo nada para ayudarla ante tal agresión y humillación de la que fue víctima.

La presentadora de Telediario, de canal 8, mencionó que no puede ni ver dichas imágenes sin dejar de pensar que pudo ocurrirle a una de sus hijas.

LEA MÁS: Padre de jovencita agredida en bus: “Es algo que uno no quiere vivir como papá”

La comunicadora se refirió más a las consecuencias penales que podría enfrentar el joven agresor, las cuáles serían mínimas porque así lo estipulan las leyes.

Meli mencionó que tras hablar con un abogado se sabe que el detenido quedará en libertad con solo algunas medidas porque la ley es tan obsoleta porque cuando se hicieron los delitos que cometían los menores eran “tocar el timbre y salir corriendo” y hoy los tiempos han cambiado “y vemos jóvenes cobrando vidas”, por lo cual urge un cambio.

“Cuánto se habló de la propuesta de reformar la Ley Penal Juvenil y no se ha hecho nada o al menos el proyecto que se pretendía o no avanzó, o no caminó, no pasó, dónde está, es que eso es como para ayer”, se quejó la periodista en sus redes.

Melissa Durán se mostró indignada porque, al parecer, el agresor recibirá un castigo menor a pesar de evidenciarse la agresión. (Instagram)

Elías pide educación para agresores

El periodista Elías Alvarado, de Telenoticias, también se refirió al tema y dijo que este caso “nos tiene que poner a pensar como sociedad y como padres” porque como padre no quiere que a su hijo le pase algo similar en la escuela y mucho menos que sea un agresor.

“Creo que es una gran tarea (evitar que sean agresores), es algo que uno tiene que ir forjando en ellos día a día para que cuando estén solos puedan tener esa actitud firme y recta. Lamento demasiado por lo que están pasando estas dos familias y bien lo decía la abuelita de la muchacha, que los padres de él también están padeciendo, hay gente que dice que esto es un reflejo de lo que viven en la casa y no siempre es así”, mencionó en su Instagram.

Alvarado también pidió que dejen de compartir dicho video por respeto a la víctima y porque eso hace que seamos parte del bullying.