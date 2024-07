Ítalo Marenco nunca olvidará lo que le pasó cuando enfrentó al agresor de su colegio

Ítalo Marenco paró en seco al agresor de su colegio, aunque tuvo que pagar los platos rotos.

La violencia no se frena con violencia, de ahí que Ítalo Marenco pagara los platos rotos luego de enfrentar a un acosador que había en su colegio y que agredía a los estudiantes más vulnerables de sétimo año.

Marenco contó la historia que nunca olvidará al reaccionar al lamentable video que se hizo viral sobre la agresión que sufrió una colegiala de San Carlos en un bus por parte de un joven de 16 años y vecino de ella.

LEA MÁS: Karina Ramos da mensaje a estudiante agredida en bus y revela lo que le quisieron hacer en el colegio

Según el presentador de canal 6, cuando él entró al colegio se encontró con que un estudiante de décimo año golpeaba a los de sétimo sólo porque sí, una situación que él paró en seco una vez y que le costó la expulsión.

“El cabrón no tenía las agallas (usó otra palabra) para pegarle a las personas de su edad y agarraba al flaquito y al gordito y los golpeaba (tampoco usó esa palabra) mucho. ¡No se imaginan!”, destacó.

Una vez, el agresor golpeó a un compa de Ítalo, lo que desató el enojo del presentador de Giros, quien protagonizó una bronca que terminó de forma inesperada.

“Ya en la dirección llegó el papá de él, mi mamá no podía venir porque no tenía carro; él (el papá del agresor) sí. El papá de él era abogado y le dijo a la directora que sino me expulsaban él iba a demandar el colegio, me iba a demandar a mí por haberle quebrado la nariz al muchacho, bueno, se armó este desmadre que al final me terminaron expulsando a mí por defender a mi compa”, contó Marenco.

Ítalo Marenco habla del agresor de su colegio

LEA MÁS: Melissa Durán sintió como si fuera a una de sus hijas la agresión a colegiala dentro de autobús

“Al principio mi mamá no sabía qué había pasado, cuando le contaron que me agarré, no se imaginan lo brava que estaba mi mamá cuando la directora le dijo que me había expulsado, pero ya después cuando le contaron porqué fue, perdí sétimo por esa bronca, mi mamá me dijo que estaba orgullosa de mí”, terminó el galán de Repretel.

Ítalo es parte de los bastantes famositicos que han alzado la voz por la agresión que sufrió la colegiala en un bus escolar el día antes de salir de vacaciones de 15 días, y de los conocidos que han abierto su corazón para contar las historias de bullying que vivieron o presenciaron.

Claro está que siempre y ante cualquier situación, el diálogo debe ser la principal herramienta para resolver las diferencias con la gente, incluso en momentos tan frustrantes y lamentables como los que vivió esta colegiala.

LEA MÁS: Cantante tica se identificó con joven agredida en bus y contó su dolorosa historia de adolescencia