Keyla Sánchez hizo una gran confesión

Keyla Sánchez contó cuál es una de las preguntas que más le hacen sus seguidores y no, no tiene nada que ver con su vida amorosa o su trabajo.

Según la presentadora de Calle 7, una de las mayores inquietudes de la gente respecto a ella es cómo hace para estar siempre feliz, llena de energía y positiva.

La ramonense aclaró que ella no todos los días está así de feliz como lo aparenta en sus redes sociales, y confesó que, además, tiene momentos tristes como todos.

“Les voy a ser muy sincera, no todos los días uno está con una gran sonrisa, no todos los días usted está con full energía, con ganas de comerse el mundo, con ganas de levantarse, de hacer ejercicio, de ir a trabajar, o sea, no todos los días. Todos y todas tenemos problemas, en mi caso personal también tengo errores, tengo problemas, tengo angustias, tengo tristezas, pero donde uno marca la diferencia es cómo afronta el día a día, ahí si está la clave”, dijo.

Keyla mencionó que sus dos motores para salir adelante y no echarse a llorar en su cama son Dios y su hijo, y que la lectura motivacional también la ha ayudado a encontrar la paz.

Al terminar el programa Calle 7 de este lunes, la conductora se llevó la gran sorpresa de que le dejaron un ramos de flores y una carta en la recepción del canal, pero no contó quién las envió.

Cabe recordar que la presentadora volvió a la soltería, pues hace unas semanas terminó su relación con el empresario Anthony Ramírez, con el que duró pocos meses.

¿Será que ya tiene un nuevo galán que está tratando de conquistarla?