Keyla Sánchez invitó a una persona muy especial al Chinamo, pero la dejó plantada

Keyla Sánchez invitó a una persona muy especial al programa pero no llegó.

Este domingo 10 de diciembre inició el infaltable programa de diciembre, El Chinamo, y fue por eso que la querida presentadora Keyla Sánchez invitó a una persona muy especial para ella, su mamita Kattya Granados al programa inaugural.

La mamita de la presentadora en sus historias de Instagram compartió la foto de la entrada y en ella escribió: “La gran ausente, yo jaja, no lo logré. Pero desde la casita apoyándote como siempre y obvio El Chinamo, que no es Navidad sin este programa”.

Kattya tenía mucha ilusión de ir a ver a su hija, pero lamentablemente su salud se lo impidió.

“Sigo con mi crisis de cansancio, este domingo pasé todo el día durmiendo, viendo tele, meditando, y no puede ir al Chinamo por el cansancio, por el montón de horas, hay que manejar de San Ramón a San José y regresar, y eso es muy cansado para todo el mundo y para mí es peor, porque también tengo que madrugar para trabajar y la verdad no me sentía en condiciones para ir, pero siempre apoyo a mi hija y la estaba viendo acostadita”, comentó en sus redes sociales.

Recordemos que doña Kattya ha tenido estos síntomas a consecuencia de un tratamiento que está recibiendo como parte de su lucha contra el cáncer de seno.

La señora, quien es amante del deporte, les contó a sus seguidores que este martes 12 de diciembre, tiene una cita con una doctora de medicina regenerativa.

“Le hacen una evaluación grande y específica para el tipo de enfermedad, sangre, síntomas. La doctora explicaba que un efecto secundario del tratamiento que estoy tomando es el cansancio”, agregó.

Granados confesó que con el estudio y todo lo demás, le van a hacer unos sueros para sentirse mejor.

“Tengo mucha expectativa porque no he vuelto a hacer nada y eso me tiene bastante triste, ustedes saben que me gusta hacer ejercicio”, concluyó.