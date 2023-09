Keyla Sánchez le ocultó algo que tiene que ver con su salud a sus papás que los tiene chivas

Keyla Sánchez contó que está enferma y no que es que está embarazada. (Instagram)

La presentadora Keyla Sánchez contó en sus redes sociales que lleva días sintiéndose mal de salud y que por eso no tenía ni ganas de ir al gimnasio.

Además, que ha andado con el vientre abultado como si tuviera varios meses de embarazo y que todo lo que comía le caía mal.

Pero no crea que es que ya viene el hermanito de Thiago, no. Ella contó en su cuenta de Instagram que cree ser intolerante a la lactosa y, que además, se tiene que hacer unos exámenes médicos porque cree que hay algo más en su estómago.

“Hace como unos dos meses me realicé una gastroscopía y salió algo por ahí y, me la tengo que volver a realizar, pero es un tema que estaba esperando que mi papá regresara de vacaciones porque sí, yo soy una chineada, todos esos exámenes y todas estas citas médicas me gustan hacerlas con él”, dijo en sus historias.

La ramonense contó que de momento no está consumiendo lácteos ni ningún derivado de estos mientras se hace una otra gastroscopía y el doctor le dice que tiene.

“Quité los lácteos y me empecé a sentir mejor, o sea, yo dije: ‘¡no puede ser!’. ¿Cómo puede ser posible que a mis 31 años me vengo a dar cuenta que ahora me estoy haciendo intolerante a la lactosa, o sea, por Dios”, dijo sorprendida.

Keyla Sánchez decidió guardar silencio

La presentadora de Calle 7 mencionó que sus papás no estaban enterados que estaba enferma para no preocuparlos. De hecho, su mamá Kattya Granados también hizo una historia en su Instagram este viernes para reclamarle que cómo es posible que no le contara antes y que se diera cuenta por redes sociales.