Novio de Keyla Sánchez no se anduvo por las ramas y advirtió a su enamorada

Keyla Sánchez y Alejandro Sequeira ya no ocultan su amor. (Instagram)

Más claro, ni el agua. Alejandro Sequeira, el nuevo novio de Keyla Sánchez, le mandó una indirecta bien directa a su enamorada el miércoles por la noche.

El galán, quien es hijo del exjugador del Saprissa Alejandro Sequeira, compartió un curioso video en sus historias en Instagram donde le dejó algo bien clarito a la presentadora de canal 7.

“Dice mi mamá que si no te vas a casar conmigo, no me estés ilusionando”, dice un niño en el particular video que publicó el joven, de 26 años.

El video fue originalmente publicado en un perfil de Instagram dedicado a la venta de joyas y relojes, lo que sugiere que el corpulento muchacho va muy en serio en su relación con Sánchez, y hasta ya podría estar buscando anillo.

Esta fue la historia que compartió el galán de Keyla Sánchez. (Instagram)

La relación amorosa entre Ale y Key ha sido uno de los temas que más ha sacudido la farándula nacional en las últimas semanas.

Aunque a ellos se les viene vinculando desde agosto tras ser sorprendidos juntos en cafeterías, restaurantes o en sus propios vehículos, fue hasta el 15 de setiembre cuando se destapó el tamal.

Alejandro Sequeira dejó ver que va bien en serio con Keyla Sánchez. (Instagram)

Ese día, Alejandro celebró sus 26 años de vida con un fiestón a la que, por supuesto, asistió la presentadora de Calle 7: La revista, y en medio de la felicidad que había entre los invitados, la pareja posó junta frente a las cámaras mientras se daban tremendo beso.

Desde entonces, ambos no ocultan que están juntos, a pesar de que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre la relación amorosa que tienen.

La simpática indirecta de Alejandro Sequeira a Keyla Sánchez

Lo cierto de todo es que con la publicación de Sequeira no hay duda de que la cosa entre ellos va muy en serio, o por lo menos esas son las intenciones de él, tras la simpática “advertencia” que le hizo a su enamorada.

Antes de Sequeira, Keyla estuvo de novio por unos meses con el también empresario Anthony Ramírez, a quien ya se le sorprendió con un nuevo amor en un viaje que anda haciendo con ella por Cartagena, en Colombia.

¿Será que Anthony también se antoja de boda?