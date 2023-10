Keyla Sánchez levanta roncha con sus consejos para encontrar el amor

Keyla Sánchez junto a su nuevo galán, Alejandro Sequeira.

Ahora que está tan enamorada y feliz al lado de su nuevo galán, Keyla Sánchez se sintió bastante motivada para hablar de un tema que le preguntaron en redes sociales y por el que ella levantó roncha con su respuesta.

“¿Cómo saber cuándo es la persona indicada? Me cuesta demasiado elegir bien”, le preguntaron, en Instagram, a la presentadora de canal 7, luego de habilitar la famosa cajita de preguntas en esa red social.

LEA MÁS: Exnovio de Keyla Sánchez nos reveló detalles de su nueva pareja, con quien está más que ilusionado

Key no ocultó su felicidad porque le preguntaran sobre ese tema y hasta habló de la posibilidad de que un día se siente a responder preguntas sólo de eso.

“Lo que amo dar mi punto de vista y hasta cierto punto mi opinión. Un día podemos hacer preguntas sobre esto”, mencionó la modelo previo a responderle a su seguidora.

La talentosa ramonense consideró que hay dos cosas infalibles para saber eso: el corazón y la intuición, pero sí aceptó que, a veces, se ignoran las alarmas que surgen ahí por pura testarudez.

“El corazón nunca falla y la intuición tampoco, en muchas ocasiones sabemos que con esa persona no es, que no es la persona correcta, idónea, que no nos suma, que no nos aporta a nuestras vida y ni nos da lo que merecemos, pero por testarudos ahí estamos, pero esto es parte del proceso, de la madurez y crecimiento”, dijo Sánchez.

Keyla Sánchez expresó su punto de vista tras recibir una pregunta en redes sociales. (Instagram)

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez hace campaña antihalloween y le tiró con todo a los que lo celebran

La guapa señaló que, a veces, hay que estar con algunas personas para saber qué es lo que no nos conviene, una consideración con un fuerte “olor” a indirecta para sus exparejas Anthony Ramírez y Carlos Hernández (papá de su hijo Thiago).

“Muchas veces debemos elegir a personas para saber lo que no queremos ni merecemos en nuestra vida, pero aquí viene lo bueno y esperanzador. Dios siempre escucha nuestras oraciones, sabe lo que soñamos y merecemos y cuando menos lo espera ni lo busque, llega esa persona que te da paz y que tu corazón dice: es él o es ella. Es cuestión de esperar y tener discernimiento”, terminó la risueña presentadora de Teletica.

Si al inicio de la respuesta Keyla le mandó un filazo a sus ex, la guapa guardó para el final la pedrada que dirigió a su actual novio, Alejandro Sequeira, cuya relación la hicieron pública con una fotografía el 15 de setiembre.

Por su fama y belleza, el corazón de Keyla Sánchez es bastante solicitado, pero ya ella le encontró dueño.

LEA MÁS: Exnovio de Keyla Sánchez confirma que no está soltero y que desea casarse

Al parecer, Keyla confió su corazón a Dios y al tiempo, y gracias a su paciencia y después de pasar “por donde asustan”, actualmente está con una sonrisa de oreja a oreja con su nuevo galán, quien la considera hasta una heroína.