Exnovio de Keyla Sánchez nos reveló detalles de su nueva pareja, con quien está más que ilusionado

Anthony Ramírez y Keyla Sánchez fueron novios a principios de año, pero ya todo quedó en el pasado entre ellos.

El joven empresario Anthony Ramírez, expareja de la presentadora Keyla Sánchez, tiene muchos motivos para sonreír y andar feliz por la vida, pues además de que le va bien en los negocios, también pareciera en el amor.

A finales de setiembre trascendió que el galán también le estaba dando una nueva oportunidad al amor luego que la relación entre él y la presentadora de Teletica acabara hace seis meses.

El musculoso, de 32 años, empezó a dar pistas de que ya olvidó a la conductora de Calle 7 cuando se fue de viaje a Colombia, muy bien acompañado de una hermosa mujer, de nombre Francini Montero, hace unas dos semanas atrás.

Aunque no compartieron fotografías juntos en sus redes sociales fue más que evidente que andaban en el mismo lugar.

En el episodio de esta semana del pódcast Toxic Shot, del youtuber Diego Bravo y la periodista Glenda Medina, Ramírez reconoció que ya no está soltero y está saliendo con alguien, sin decir mayores detalles de la afortunada.

“Ya no (está soltero), estoy conociendo a una persona y hay grandes probabilidades que sea una relación”, dijo.

Como en La Teja no nos gusta quedarnos con el clavo lo contactamos para ver qué más nos contaba de su nueva futura novia, pues según nos aclaró, apenas se están conociendo y aún no le ha pedido formalmente que sean novios.

Él mencionó que cuando lo haga será un momento muy íntimo y romántico, pero que eso no lo publicará en sus redes porque no es su forma de ser.

Anthony es algo quitado para hablar de su vida privada, pero esto fue lo que nos contó:

- ¿Cómo fue que la conoció?

Ella es hermana de una amiga mía y en una actividad en común me la presentaron.

- ¿Cuánto tiempo llevan saliendo?

Tenemos de estar saliendo mes y medio. En realidad nos presentaron, nos conocimos y luego a los días la invité a cenar.

Ella es Francini Montero, de 26 años, con la que está saliendo la expareja de Keyla Sánchez. Instagram

- ¿Qué le llamó la atención de ella?

Me gusto su manera de ser. Es una persona muy educada, muy amable, con su vida bien estructurada, es trabajadora, sabe muy bien lo que quiere y hacia dónde va. Compartimos muchas maneras de pensar y por eso tomamos la decisión y llevar todo despacio y con buena letra.

- ¿Ella no se molesta que su relación se haga pública por su pasado con la expresentadora?

Molesta, molesta pues no, pero obviamente no es algo que le agrade, mucho más sabiendo que ninguno de los dos es del medio; sin embargo, comprende que si yo no contesto y juego de importante ante las preguntas, todo se puede mal interpretar y por eso siempre decido responderles con mucho respeto.

Compartimos muchas maneras de pensar y por eso tomamos la decisión de llevar todo despacio y con buena letra”. — Anthony Ramírez, empresario

- ¿Siente que la relación va en serio?

Para exponerla de esta manera, obviamente mis intenciones son las mejores, pero el tiempo es el que va hablar por nosotros.

Anthony Ramírez aclaró que cuando se hagan novios oficialmente será un momento solo entre ellos.

- ¿Es cierto que es dermatóloga?

Ella es médico general y está sacando la especialidad en dermatología.

- ¿Era con ella con la que andaba en Cartagena, Colombia?

Sí, era con ella.

- Pero usted dice que aún no son novios, ¿cómo se van de viaje así?

En realidad ella tenía ya el viaje planeado, no fue algo que planeamos los dos. Pero una noche conversando con la hermana y ella, me invitaron y quién soy yo para negarme (risas).

LEA MÁS: Exnovio de Keyla Sánchez confirma que no está soltero y que desea casarse

“Que sea feliz”

Anthony se dio a conocer en los medios faranduleros el año pasado tras ser pareja de la periodista Janeth García, quien trabajó en el canal 8 de Multimedios, y con la cual además perdió un bebé; sin embargo, la relación se acabó en junio.

Luego de terminar con ella, se empezó a rumorar que había puesto sus ojos en Keyla Sánchez y efectivamente a finales del 2022 se confirmó que estaban saliendo. Ambos fueron novios hasta marzo de este año.

Ahora la conductora de Teletica está ennoviada con el joven Alejandro Sequeira, hijo del exjugador del Deportivo Saprissa del mismo nombre, con el que ahora se muestra muy feliz en sus redes sociales.

LEA MÁS: Keyla Sánchez andaría con el hijo de un reconocido exfutbolista saprissista

Keyla Sánchez vive al máximo su nueva relación con Alejandro Sequeira. Instagram.

Obviamente, no podíamos dejar de pasar la oportunidad de preguntarle a Ramírez qué opinaba de que la ramonense ya tenga un nuevo amor y esto fue lo que nos contestó:

“Creo que la pregunta se sale de contexto, puedo contestarle pero espero que no me pregunte más por ella ni por su relación, y no porque me moleste sino por un tema de respeto hacia ambos”.

“Creo que no es cómodo para ninguno, ella tiene su relación y yo estoy conociendo a una persona, la cual ninguna tiene culpa del pasado, solo puedo desearle lo mejor (a Keyla) como a cualquier persona y que sea feliz”, aseguró de manera muy caballerosa y respetuosa, digna de aplaudir.