Keyla Sánchez reaccionó a una canción que la nombra, ¿qué dice la pieza sobre ella?

Keyla Sánchez fue nombrada en una canción de un cantante tico. (Instagram)

Keyla Sánchez fue sorprendida por el artista costarricense Esteban Josué Pasos Araya, más conocido como El Gazzy, quien la nombró en una de las canciones en las que ha venido trabajando.

Gazzy compartió un extracto de la pieza llamada: “Gustas Tú”, la cual dice: “Wila tú estás como este lado de la Costa Rica, en la playa de Guana; el bikini lo indica, que lo diga Keyla pa que vean que cualquiera se pelea por esa morena rica. Contigo es que siento paz, aunque mi mente siempre está pensando mal. Nadie podrá aguantar tenerte cerca y verte caminar”.

El extracto que compartió el artista viene cargado de imágenes de la presentadora, quien apenas vio el video, no dudó en reaccionar.

“Woowww! ¿Qué es esta supersorpresa? Me nombraron en una canción”, dijo Key.

El Gazzy contó que dentro de dos semanas saldría su canción. Foto: El Gazzy (El Gazzy /El Gazzy)

La Teja habló con el artista, quien nos explicó que viene trabajando en su música desde hace dos años, pero quería empezar a usar palabras costarricenses en sus nuevas canciones, además de promover el turismo y exaltar la belleza de las mujeres.

“La gente está muy acostumbrada a escuchar solo la música de afuera como música puertorriqueña o colombiana, por eso empecé a implementar las palabras ticas que todos conocemos. Esta canción habla de las mujeres de Costa Rica, de la zona de Guanacaste donde nací yo, donde el turismo también se da, para exponerlo y potenciarlo más”, comentó.

Este joven, de 27 años, confesó que la mayor parte de sus seguidores son extranjeros y con esta pieza le encantaría que sus fans busquen la provincia, lo que tiene, que se enamoren y, ¿por qué no?, que nos visiten.

“Hay que hacerle entender al mundo que en Costa Rica no solo hay flora y fauna, sino que también nos sobra belleza con las mujeres. Cuando estaba escribiendo la canción vi una publicación de Keyla, por lo que decidí nombrarla”, detalló este vecino de Bagaces.

El Gazzy tiene pensado meter la pieza en su álbum musical. Foto: El Gazzy (El Gazzy /El Gazzy)

El artista dijo que sabía que la presentadora es una persona bastante querida y que muchas personas la admiran por lo luchadora que es, además porque es muy bella.

“Por todo lo que es ella, decidí nombrarla en el verso. Yo no la conozco, tampoco hemos tenido la oportunidad de hablar, solo fue que la etiqueté y afortunadamente lo vio y lo compartió”, dijo.

Gazzy detalló que le gustaría en algún momento conocer a Sánchez y tener la oportunidad de hablar con ella para que, cuando la pieza esté lista por completo, ella sea la modelo del video.

Al Gazzy le gustaría de Keyla Sánchez sea la modelo del video. Foto: El Gazzy (El Gazzy /El Gazzy)

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez nos confesó qué sintió cuando supo que su hija quedó fuera de Teletica

“Cuando reaccionó, no me sorprendí, porque yo sé lo sencilla y humilde que es ella, pero tampoco me imaginé que lo fuera a postear, porque hay artistas que solo ven la historia, y al final no reaccionan y no comparten”, detalló.

El tico explicó que la pieza es parte de su nuevo álbum, el cual va a salir dentro de dos semanas. Ahora está terminando la segunda parte del tema para enviarlo a su productor en Colombia con el fin de que trabaje con la pista.

La pieza se podrá escuchar en YouTube en el canal oficial El Gazzy, Spotify y todas las plataformas digitales.