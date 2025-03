Mamá de Keyla Sánchez nos confesó qué sintió cuando supo que su hija quedó fuera de Teletica

Kattya Granados, mamá de la expresentadora Keyla Sánchez, conversó con La Teja hace unos días y entre las muchas preguntas que le hicimos estuvo qué pensó cuando supo que su hija quedaba fuera de Teletica.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez (redes/Instagram)

Keyla era la conductora de Calle 7 La Revista; sin embargo, el canal de La Sabana tomó la decisión de quitar este segmento del noticiero Calle 7 en julio de 2024.

Desde ese entonces, la ramonense dejó de ser de la planilla de canal 7 y ahora se dedica a ser influenciadora de marcas.

Doña Kattya estuvo el lunes anterior como invitada en canal 8, y aprovechamos para conversar con ella sobre este tema.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez (redes/Instagram)

“Keyla es tan inteligente, de verdad. Mi hija es... es que... no es porque sea mi hija, porque soy una mamá superobjetiva, pero ella siempre ha sido tan inteligente que se preparó hasta para ese momento (del despido). Ella me decía: ‘mami, esto no es para toda la vida’”, comentó.

Ella además nos reveló cómo se tomó su hija la decisión del canal, luego de ser una de sus principales figuras por más de una década.

Keyla Sánchez sale una vez más de canal 7. (Instagram)

“Ella todo se lo toma tan tranquilo que me transmite esa tranquilidad a mí. Entonces, ha sido una bendición por el momento (su salida del canal). No se descarta la posibilidad de otras cosas, ¿verdad? Otros proyectos en televisión, pero también ha tenido un momento, digamos, que ha podido hacer trabajos que no podía hacer antes por estar ahí (Teletica). Digamos, irse para China 15 días, venir, volver a irse para otros lugares. Va para Panamá a trabajar, y entonces, se le han abierto un montón de puertas lindísimas. Y que ella ahora disfruta mucho de eso”, dijo.

Granados también agregó que el no tener que cumplir un horario le ha servido a su hija para pasar más tiempo con su nieto y para encargarse de los quehaceres de su casa.

“Pasa superocupada. Tiago está en la escuela y ella hace de todo, de todo, de todo. Que yo no sé cómo hace y yo hasta me canso de verla. Porque Keyla es todoterreno. Ella cocina, plancha, lava. Es demasiado exagerada”, agregó.