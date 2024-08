Keyla Sánchez reveló el secreto más guardado de su cirugía de cambio de implantes de pecho

Keyla Sánchez hizo una revelación de su cirugía de implantes de pecho. (Instagram)

Keyla Sánchez reveló este lunes uno de los secretos que mejor guardó de su exitosa cirugía de cambio de implantes de pecho del pasado viernes 2 de agosto.

La expresentadora de canal 7 ha llamado mucho la atención porque tras el procedimiento estético continuó su vida prácticamente normal, algo muy difícil de ver en una cirugía de este tipo, cuyo proceso de recuperación es un dolor de cabeza para algunas.

Como dicen, Sánchez se salió del canasto y lo que hay detrás de su recuperación es el mayor secreto que guardó y que decidió soltar este lunes, a diez días de haberse operado.

“Ustedes han visto que mi recuperación ha sido, creo, fuera de serie”, dijo Sánchez en varias historias de Instagram donde habló, de nuevo, de su mediática cirugía.

Keyla contó que este lunes dos amigos le comentaron acerca de su satisfactoria recuperación: uno le dijo que ella hacía las de Deadpool, por su capacidad de “autoregenerarse” y otra le destacó su habilidad de “autosanación”.

Keyla contó que la mentalidad y la actitud para afrontar este proceso han sido cruciales en sentirse tan bien con ese procedimiento.

“Hay un pensamiento que yo tengo y es que la mente es muy poderosa y te hunde en depresión, tristeza, ansiedad o incertidumbre o te ayuda a salir adelante a recuperarte o motivarte con más fuerza. La mente es muy poderosa. Desde el día uno que todo se dio a la carrera manifesté que iba a estar bien y manifestándolo y diciéndolo con mi boca se cumplió. Porque mi recuperación fue fuera de serie, a mí no me incomoda nada más que a la hora de mudarme”, afirmó Keyla.

Otra clave fue la actitud.

“La actitud que usted ponga ante esa situación es la que va a hacer la diferencia. La actitud cambia absolutamente todo y creo que ha sido mi secreto en una recuperación a este nivel. La gente me dice que no lo puede creer, es el secreto y lo pueden adaptar a la situación o escenario que estén viviendo, no sólo me ha servido para recuperarme de mi cirugía, esto lo aplico todos los días del año”, continuó.

Keyla se tuvo que operar casi que de urgencia porque llevaba 14 años con sus implantes anteriores y la recomendación de los médicos es hacer el cambio cada 10 años.