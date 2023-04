Keyla Sánchez se fue para Guanacaste a sanarse el corazón, ¿será que pasó algo con “Anto”?

La presentadora Keyla Sánchez pasará esta semana Santa curándose el corazón, ¿será que terminó con su novio?. Instagram

Keyla Sánchez eligió la zona de Tamarindo, Guanacaste, para pasar estos días santos y, por lo visto, también para sanar su corazón también.

La presentadora compartió el sábado un posteo que deja mucho que pensar, por más que aclaró que la canción la eligió su hijo.

Ella compartió una imagen donde está en el restaurante del hotel donde se está hospedando junto a su pequeño y curiosamente utilizó la nueva canción de Karol G “Mientras me curo del cora”.

Sí, la misma pieza que se volvió la favorita de su excompañera de Calle 7, Jennifer Segura, ahora que aparentemente terminó con su novio.

Justo la parte que usó de la canción dice: “Y mientras me curo del corazón hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito. Estoy viva, más na’ necesito. Y mientras me curo del corazón, hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay Sol. Está bien no sentirse bien, es normal, no es delito y mañana será más bonito. Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también”.

¿Será que su novio Antonio Ramírez algo tiene que ver con esa canción? Pareciera que sí, porque se nos hace extraño que no se fuera de vacaciones con ella y que, además, ella ya no siga la cuenta de Instagram de “Anto”.

“Ser, estar, vivir, amar. Bienvenido abril, que sea un mes lleno de cositas bellas”, fue lo que escribió en el posteo.

Aunque ella no suele publicar mucho sobre su nueva relación amorosa con el joven empresario, es típico en ella que mande mensajes o indirectas a través de canciones en sus redes sociales, como lo hacía con sus antiguas relaciones.