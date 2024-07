Keyla Sánchez tiene que hacerse una cirugía sí o sí por esta razón

Keyla Sánchez se tiene que hacer una cirugía "más temprano que tarde". (Instagram)

Keyla Sánchez reconoció el fin de semana que se tiene que hacer una operación quiera o no, luego del antecedente que marcó en su familia el diagnóstico del cáncer de mama que padeció su mamita, Kathya Granados, el año pasado.

A mediados de mayo del 2023, la presentadora de canal 7 dio a conocer el duro momento que pasaban en la familia por la salud de su mamá, quien se sometió a una mastectomía y, gracias a Dios, hoy la vemos muy bien y recuperada.

La ramonense, de 32 años, se puso a jugar a las preguntas en Instagram y al responder una que le hicieron relacionada con sus implantes de pecho, fue que confesó su cirugía.

Keyla Sánchez contó sobre la cirugía que se tiene que hacer al responder a esta pregunta en Instagram. (Instagram)

“Tengo 320 centímetros cúbicos y 14 años de operada”, afirmó Key a la pregunta de cuánto eran sus implantes. Luego hizo la revelación.

“Ya por salud y por los antecedentes del cáncer de mi mamá toca cambiarlos (los implantes) sí o sí”, contó la querida presentadora de canal 7.

Si bien la cirugía de implantes de seno es una de las preferidas por muchas mujeres, la piedra en el zapato del procedimiento es la recuperación, que debe ser de muchísimo cuidado, algo que les da pereza a muchas, y que podría ser la razón por la que Key no ha entrado al “quirófano”.

Esta cirugía de cambio de implantes es el segundo procedimiento que Keyla se tiene que hacer con algo de urgencia.

Sánchez había revelado en octubre del 2023 que también le tienen que operar la garganta por unos nódulos que tiene en sus cuerdas vocales, y que atentan contra su “machete” de trabajo, ya que ella trabaja con su voz al ser presentadora de televisión, animadora e influenciadora en redes.

“Los nódulos en las cuerdas vocales son crecimientos benignos (no cancerosos), en ambas cuerdas vocales, causados por el abuso de la voz. Con el transcurso del tiempo, el abuso contínuo de las cuerdas vocales tiene como resultado un tejido suave e inflamado en cada una de las cuerdas vocales. Tengo que operarme ambas cuerdas, pero por mi trabajo no he podido, por eso estoy tan ronca”, explicó Key hace nueve meses.

