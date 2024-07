A Keyla Sánchez le pegó color la maestra de su hijo Thiago

Keyla Sánchez despierta mucho interés siempre en lo que hace y dice debido a lo popular que es gracias a sus años en la televisión. (Instagram)

La maestra de Thiago, el hijo de Keyla Sánchez, le pegó un color a la presentadora de canal 7 por usar YouTube para resolver dos divisiones en una tarea escolar.

Key contó este martes sobre una tarea que le dejaron a Thiago que consistía en que un familiar resolviera “a pie” dos divisiones matemáticas.

El pequeño le pidió a su mamá hacer las divisiones, pero ella no recordaba cómo se hacían, entonces recurrió a un tutorial de YouTube.

Thiago cantó a su popular mamita con la maestra y esta no lo esperó dos veces para mandarle un recado a la ramonense tras calificar la tarea.

“Lo que hice fue ver unos videítos de YouTube porque no me acordaba bien, ya que hace demasiado no hago una división manual; pero Thiago me sapeó y dijo que yo estaba viendo videos y la profe me puso un recado, pero le juro que lo hice a conciencia”, dijo Sánchez en varios videos que compartió en Instagram.

Según la presentadora del microprograma Calle 7: La Revista, la manera en que enseñan ahora a hacer divisiones es distinto a como ella aprendió, de ahí que haya recurrido a la ayuda del Internet.

“Lo único que me fijé fue cuando había que bajar, porque ahora ellos dividen de una manera muy diferente a como me enseñaron a mí o a usted; pero bueno, fue un pequeño video que vi de 15 minutos, un video cortito para que me orientara sobre cómo se divide”, agregó.

Tras revisar las divisiones y calificar ambas buenas, la maestra de Thiago le escribió a Key: “Dice Thiago que no vale ver videos. Excelente doña Key”.

Keyla aprovechó para aclarar que no le gusta para nada que usen la palabra “doña” o “señora” con ella, pero que en la escuela de su hijo lo permite porque sabe que es por respeto.

“Esa palabra (doña) o señora es muy triste para mí, pero sé que por respeto me lo dicen; pero sí, en la escuela soy doña Keyla, pero fuera de la escuela soy Keyla”, refirió.

