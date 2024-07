Mamá de Keyla Sánchez explota como nunca antes y con mucha razón por este motivo

Keyla Sánchez junto a su mamita, doña Kattya Granados. (Instagram)

Kattya Granados, la mamá de Keyla Sánchez, amaneció este viernes furiosa y muy enojada por todas las cosas que le escribió la gente luego de unas fotos que compartió en sus redes mostrando el cuerpazo que tiene a sus 52 años.

La vecina de San Ramón estalló contra esas personas a quienes llamó “pobres almas tan perdidas” por las cosas que le dijeron y aunque no detalló las críticas que recibió sí evidenció que estuvo relacionado con la edad y con los lujos que se da.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez presume su cuerpazo de 52 años y defiende su belleza

“¿No tienen otra cosa más importante, más linda (qué hacer)? Todo el mundo tiene familia, tiene amigos, tiene trabajo, tiene ocupaciones, como para estar criticando y estar opinando”, dijo en un inicio la señora, quien es jefa de Recursos Humanos en el hospital de San Ramón.

“Nunca he ocultado mi edad, mis arrugas, mis manchas, mis imperfecciones que están tanto por fuera como por dentro, porque todos tenemos cicatrices, y no soy de leer comentarios, pero me dio curiosidad, y un montón de gente se da gusto diciendo idioteces. Pero dice la palabra de Dios que lo que abunda en el corazón es lo que habla la boca, entonces eso es lo que usted tiene en su corazón: basura, escombro, amargura, tristeza, frustración, baja autoestima… Todo eso está en su corazón si usted opina así de mí o de cualquier persona”, afirmó doña Kattya en varias de las historias de Instagram donde habló del tema.

Granados destacó que esas cosas que le dicen no le produce ningún daño a ella, pero sí le da mucha lástima y tristeza de que haya gente que opine de esa manera sobre otro ser humano.

“¡Qué pobreza más grande de espíritu tienen ustedes! Me dan tristeza y tanta lástima que tengan que opinar así de cualquier persona, de cualquier ser humano para sentirse bien. A mí ‘equis’, usted no me influye en lo más mínimo. Mis seguidores me ponen un montón de mensajes divinos que contrarrestan toda esa cochinada que ustedes dicen, toda esa basura”, continuó.

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, compartió estas fotos desde la playa donde muestra su cuerpazo a los 52 años. (Instagram)

LEA MÁS: A mamá de Keyla Sánchez casi le da algo al saber que una amiga tenía unas tenis como las suyas

Kattya Granados recomienda esto y “defiende” sus lujos

También recomendó a todas esas personas filtrar un poco lo que dicen por su propio bienestar y no el de nadie más.

“¿Por qué no filtran un poquito más? Les prometo que ustedes van a ser felices. Esa amargura, esa frustración que llevan ahí y que no los deja vivir es malo, daña y enferma. No hay nada más lindo que un alma buena y sana”, sentenció.

La mamá de la presentadora de canal 7 dirigió sus palabras tanto a hombres como a mujeres porque de ambos géneros recibió críticas casi por igual.

También salió al paso de las otras opiniones que la señalan por presumir las cosas que tiene, que se compra o que hace.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez rajó con un lujoso accesorio que se compró y no cualquiera puede tener

“Disfruto tanto lo que tengo porque me lo he ganado con el sudor de la frente, porque he trabajado, porque me he esforzado, porque me he sacrificado, porque nada me ha llegado de gratis. Todo ha sido un esfuerzo de años de años y si me puedo comprar humildemente cualquier cosa sencilla pero que me hace feliz, me lo compro, porque me lo gané y porque me lo merezco, porque he trabajado para esto”, remató.