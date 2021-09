Keylor Navas le dio regalo de Navidad adelantado al rapero tico SNK

La historia que compartió Keylor la pudieron haber visto hasta 13 millones de personas. Instagram. La historia que compartió Keylor la pudieron haber visto hasta 13 millones de personas. Instagram.

Todavía no es Navidad, pero el rapero tico Sergio Guillén, mejor conocido como SNK, ya recibió el primer regalo, por parte de nada y nada menos que de Keylor Navas.

Este miércoles, luego de la mejenga que el PSG jugó contra el Metz, por la Liga Francesa, el arquero costarricense publicó una historia en su Instagram, en donde tiene casi 13 millones de seguidores.

En ella Navas compartió que iba de regreso a París escuchando la nueva pieza que sacó el freestyler brumoso, quien representó al país en la Red bull batalla del 2019 y 2020.

“De regreso a casa escuchando a mi bro, SNK”, escribió Keylor junto con la foto del músico.

El portero hacía referencia a Águila, un tema que el cantante lanzó el pasado 8 de setiembre y que en YouTube ya tiene 35 mil reproducciones.

Como era de esperarse, esa publicación del futbolista le alegró el día, la semana, el mes y hasta la vida al rapero, quien no dudó en agradecerle el gesto a Navas.

“El mejor portero del mundo escuchando mi música @keylornavas1 gracias por tu humildad y grandeza bro”, escribió.

[ (Video) Rapero SNK cumplió un deseo de niño al cantar la nueva canción del Sapri ]

–¿Qué significa para usted que Keylor haya compartido su pieza?

Más allá de que sea el tico más famoso a nivel mundial, la admiración que le tengo a su historia de superación significa muchísimo, si había alguien que quería que consumiera mi música era él, el hecho de que la compartiera con su gente y pensar que también lo pueden ver sus compañeros del equipo es gratificante y me hace sentir muy orgulloso.

–¿Se conocían?

Sí, porque yo estuve en la final internacional en 2019 en Madrid y en una rima de las rimas me tiraron que los ticos no logramos nada, pero respondí que yo vengo de la tierra de Keylor Navas y supongo que a él se la mostraron y me empezó a seguir. Yo subí una historia agradeciéndole y él me respondió y desde entonces hemos conversado un poco, responde mis historias y cuando empezó la pandemia él hizo un en vivo y me metió para que hiciera unas rimas.

Keylor Navas anunció en redes sociales su renovación. Fotografía: PSG Keylor Navas anunció en redes sociales su renovación. Fotografía: PSG

–¿Sabía que lo escuchaba?

No sabía que me escuchaba. pero sí que al hijo de él le gustan las batallas, en un en vivo que hice hace como 22 días él se conectó y me preguntó que cuál era mi canción favorita y pensé que ya estaba consumiendo mi música.

–¿Qué tanto le aumentaron los seguidores con ese empujón de Navas?

El impulso fue mucho, más que todo en Spotify y en YouTube, el hecho de que él comparta hizo que muchas personas vieran mis historias.

–¿Sueña con llegar tan alto en la música como él en el fútbol?

Sí, es mi sueño llegar a ser tan grande en la música como él, lo que él significa para millones de centroamericanos y que confirme que sí se puede es muy lindo, yo lo veo a él como uno de mis ejemplos a seguir, de las personas que más me motiva.

SNK representó al país en el 2019 y 2020. Captura de pantalla SNK representó al país en el 2019 y 2020. Captura de pantalla

Empujón.

El crecimiento del brumoso en la música es una muestra más de la evolución del freestyle en nuestro país.

SNK ha sido parte de campañas publicitarias de marcas muy fuertes como Saprissa y Claro, por lo que se nota que el movimiento del rap va pa’ arriba.

Este año, SNK no participará en la final internacional de Red Bull, que se realizará en Chile, pues fue derrotado por P8, pero con saber que hasta Keylor lo escucha, ya se siente todo un ganador.