Keylor terminó con la garganta caliente luego de interpretar tema con Toledo

Para hacer su nueva pieza, la cual creó en colaboración con Toledo, el artista tico Keylor terminó con la garganta caliente y no precisamente de cantar.

Killa, como mucha gente lo conoce, lanzó hace unos días el tema Yo sin ti, el cual es una fusión de salsa y de reggae.

Como escogió a Toledo para que la cantara con él, tuvo que apuntarse a tomarse unos traguitos mientras le daban vida a la canción.

[ Cantante Toledo demostró con su nuevo tema que no solo le canta a la mota y al guaro ]

“Es un tema que tenía guardado hace rato, siempre me había gustado la salsa, aunque mis raíces son el dancehall. Así fue como se me ocurrió hacer esa fusión y le pedí a Toledo que me colaborara y él le metió su toque. La idea era hacer algo diferente, salsa con reggae- dancehall y quedó muy bien porque cuando ingresa él, la canción se convierte, los dos géneros están muy marcados.

“Trabajar con Toledo es tuanis porque con él siempre es fiesta, él llega a bretear con el litrón de whisky y nos ponemos a tomar algo, es muy versátil y rapidísimo componiendo, pero ya sé que con él hay que mandarse su par de tapis para entonar bien, es bonito porque es algo tranquilo, comemos, tomamos y trabajamos”, afirmó.

Keylor y Toledo bailan salsita como nunca antes visto. Youtube. Keylor y Toledo bailan salsita como nunca antes visto. Youtube.

Killa, quien también es productor musical, cuenta que el secreto para que una colaboración salga bien es la actitud que tengan los dos artistas.

“La buena vibra es fundamental, que sean positivos y que lleven una buena dirección, por ejemplo, uno ve a Toledo que ese mae no para de bretear, a cada rato está sacando música nueva, entonces es lo que uno busca, artistas que quieran salir adelante, igual que uno, porque aquí cuesta mucho”, agregó Keylor.

La pieza ya está disponible en las diferentes redes sociales y se puede encontrar como Yo sin ti, Keylor Ft. Toledo.