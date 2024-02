Kianny Berry, hija de Glenda Peraza, camina hacia los 21 años bajo una sombra que opaca su felicidad

Kianny Berry se acerca a cumplir sus 21 años. (Instagram)

No todos los días son buenos y así lo puede asegurar Kianny Berry Peraza quien no transita por sus mejores momentos rumbo a sus 21 años de vida, que celebrará este jueves 8 de febrero.

La única hija de Glenda Peraza reconoció que no está en sus mejores días y que la llegada de su cumpleaños y una eventual fiesta tampoco le aportaron a la paz que está necesitando.

LEA MÁS: Glenda Peraza quedó con la boca abierta por una publicación que hizo su hija

Berry no entró en detalles, pero en un mensaje que posteó en Instagram la tarde de este martes evidenció que anímicamente no se siente “al cien” rumbo a sus 21; eso sí, aclaró que sentirse así “está bien”.

“No sé por qué tenemos este estándar de tener que estar al 100 en nuestro cumpleaños, de tener que celebrarlo sí o sí porque siempre habrá alguien que diga: ‘¿cómo no va a celebrarlo? ¡Qué aburrida!’, de sentir esa presión constante del con quién y cómo queremos pasarlo y de incluir a más personas de las que realmente queremos solo por compromiso”, dijo Berry en las primeras líneas de un extenso mensaje.

Kianny Berry es la única de Glenda Peraza. (Instagram)

Tras ello, la guapa estudiante de Publicidad e influenciadora en redes sociales reconoció que la llegada de su cumpleaños ha sido una mezcla de sentimientos y eso porque en las últimas semanas ha estado más vulnerable que de costumbre “por diferentes circunstancias”.

“También, el hecho de celebrar (su cumpleaños) me causó un poco de ansiedad porque prefería celebrarlo de forma pequeña, con mi círculo cercano (que es muy cerrado), pero me sentía presionada por no cumplir con los estándares de cómo debería verse un cumpleaños. Y no les voy a mentir, el hecho de cumplir 21 me hace caer en cuenta que cada día soy más adulta y la vida cada vez se pone más seria”, manifestó.

LEA MÁS: Glenda Peraza llora por su hija Kianny Berry y confiesa lo que más ama de ella

Kiki –como es más conocida Kianny– confió en que hablar de cómo se siente ayudará a otras personas que pasan por lo mismo y que se sienten culpables por sentirse así.

“No los hace malagradecidos, egoístas o desconsiderados no sentirse al 100 el día de su cumpleaños. Recuerden que somos seres humanos con sentimientos, no robots”, agregó.

Kianny Berry siguió los pasos de su mamá, Glenda Peraza, en el modelaje. (Instagram)

Hace unos días, Kiki había comentado en Instagram que comenzó a asistir a terapias sicológicas para cuidar de su salud mental.