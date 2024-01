Glenda Peraza llora por su hija Kianny Berry y confiesa lo que más ama de ella

Glenda Peraza y su hija Kianny Berry, de 20 años, disfrutan mucho del tiempo juntas. (Instagram)

Kianny “Kiki” Berry, la hija de la exmodelo Glenda Peraza, hizo llorar a su conocida mamita luego de que el viernes hablara de que tomó la semana para organizar su año y las metas que quiere cumplir en este 2024.

En redes sociales, la también hija del exfutbolista Austin Berry contó que de unos años para acá acostumbra planificar sus sueños del nuevo año con tal de “agarrar el toro por los cuernos” y seguir creciendo personal y profesionalmente.

Precisamente fue esa la razón que llenó de lágrimas a la expresentadora de televisión, quien confesó en dos publicaciones en Instagram las emociones que vivió al escuchar a su hija.

Glenda Peraza dedicó unas lindísimas palabras a su hija. (Instagram)

“Mi hija no me deja de sorprender. Vi estas historias y lloré porque es mi gran orgullo, verla crecer en todas sus áreas, su empeño por lograrlo, son bases que le he compartido desde que está en mis brazos”, dijo Peraza.

La exparticipante de Dancing with the Stars consideró que su hija es una mujer valiente, esforzada y humilde y dijo que la muchacha tomó las riendas de su vida a los 18 años. Este año cumple 21.

“Me enseñó mucho cuando me dijo: ‘Ma, voy a llevar terapia’. Amo ver cómo se ama. Mamá agradecida con Dios por su vida”, escribió Peraza.

Glenda y Kiki presumen en sus redes sociales la linda relación que tienen, y que más que mamá e hija son mejores amigas.

Glenda Peraza reveló qué es lo que más ama de su hija. (Instagram)

Berry es la única hija de Peraza y en el último año la guapa alcanzó mucha popularidad en las redes sociales gracias a los “famosos” papás que tiene y lo pulseadora que es.