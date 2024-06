Kianny Berry llegaría a la tele y su casa sería el canal que despidió a Glenda Peraza por polémico video

Kianny Berry estaría lista para dar su salto a la televisión. (Instagram)

Así como lo hizo su mamá en algún momento, Kianny Berry estaría ya lista para dar el salto a la televisión nacional, y la televisora que despidió a su mamá, Glenda Peraza, hace ocho años, sería su casa.

“Todo listo. Vámonos al siguiente destino a grabar un proyecto nuevo que me tiene muy ilusionada”, escribió Kiki en una historia que publicó en Instagram la tarde de este viernes.

LEA MÁS: Kianny Berry, hija de Glenda Peraza, venció el miedo y reveló tormento que vive desde hace 10 años

Al rato, la joven de 21 años compartió otra nueva historia, desde un sillón de lo que parece ser el estudio de Giros, el programa matutino de canal 6. Kianny incluso registró que estaba en Repretel.

“¿En qué andaremos?”, escribió la única hija de Glenda en esa historia, donde se ve muy feliz e ilusionada sosteniendo con su mano lo que parece ser un guion de televisión que habla sobre la higiene femenina.

Kianny podría ser o la nueva integrante de Giros de Repretel o la nueva cara del micro comercial Adela.

Kianny Berry Peraza hizo esta publicación en redes hablando de un nuevo proyecto. (Instagram)

Lo curioso de todo es que Kiki está coqueteando con la televisora que despidió a Glenda en el 2016 por unos comentarios que hizo la exmodelo en una transmisión en vivo y en los que bromeó con que la contrataran en canal 7.

Peraza estaba ese día en una fiesta en la casa de Nancy Dobles, donde había muchas figuras de Teletica, entre esas Ignacio Santos, uno de los meros meros del canal.

“Don Ignacio vea lo que dice aquí (le muestra el celular), y lee “don Ignacio que se lleve a Glenda (a trabajar en el 7)”.

LEA MÁS: Este es el sueño de Glenda Peraza para cuando sea adulta mayor

El director de Telenoticias le responde: “Yo le dije, pero no quiere venirse con nosotros, quiere estar allá (en referencia a Repretel)”.

“Es lo que digo yo, que me contraten. ¡Qué me lleven, qué me lleven…!”, continuó Glenda, a lo que Santos respondió: “Exacto. Nos trajimos a Víctor Carvajal, no nos vamos a traer a Glenda”.

Randall Salazar estaba en la actividad y también se sumó a las voces que pidieron la contratación de Peraza.

“Qué se venga. Es más, ahorita a fin de año”, opinó Salazar a la consulta de Glenda de si le parecía que la contrataran en el canal del trencito.

“Ojalá, Dios primero, de verdad. Bueno, Dios los haga profetas y no jetones”, afirmó Peraza en aquella ocasión.

Al día siguiente de ese video, Repretel confirmó que había despedido a Glenda, a quien había contratado meses antes para que le hiciera la licencia de maternidad a Natalia Monge, entonces presentadora de Informe 11: Las Historias.

Kianny Berry Peraza muy feliz en Repretel este viernes. (Instagram)

LEA MÁS: Glenda Peraza le devuelve con franqueza un comentario que su hija hizo sobre ella

Ocho años después de aquel escándalo, Repretel parece estar listo para tener en su planilla a otra Peraza más.