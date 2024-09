Kianny Berry Peraza confiesa el “precio que paga” por tener papás famositicos

Kianny Berry Peraza tiene 21 años y cada vez se hace más conocida en el país. (Instagram)

Kianny Berry Pereza lleva en su nombre dos apellidos que son muy conocidos en el país, gracias al vínculo de muchos años que tienen con el deporte y la televisión nacional.

El Berry, la guapa lo heredó de su papá Austin, exjugador de Liga Deportiva Alajuelense; y el Peraza, de Glenda, una de las presentadoras y modelos más populares hace años.

Desde luego que Kiki –así es más conocida– se siente sumamente orgullosa de ser Berry Peraza; sin embargo, confesó que hay un “precio que se paga” por esa “famositica” combinación.

La joven, de 21 años, hizo esa revelación en una entrevista que dio a La Teja este domingo, tras la segunda gala de Mira quién baila (MQB), donde estuvo apoyando a su papá Austin, quien es uno de los participantes del reality de meneos de canal 7.

Kianny lleva cerca de cuatro años de haber irrumpido en el medio farandulero del país, donde se ha cotizado como una de las creadoras de contenido más solicitadas del momento, ha protagonizado algunos comerciales televisivos con su mamá y, recientemente, la ficharon como modelo de una famosa marca de lencería.

Si bien sus apellidos la impulsaron con fuerza; en el medio ya sabe caminar solita, aunque siempre con la guía de sus conocidos papás, quienes se separaron hace diez años.

Kianny Berry Peraza la pasa de lo lindo cuando sale con su famosa mamá Glenda Peraza. (Instagram)

Kianny Berry se siente presionada

Para Kianny, que sus papás sean “famosos” es muy bonito, pero alrededor de eso, contó, que a veces siente una gran presión por parte de la gente.

“Creo que ha sido muy bonito porque tengo muy buenos consejeros. Ambos tienen una trayectoria muy buena en sus ámbitos que son totalmente diferentes y eso es algo que me ha ayudado mucho; sin embargo, creo que se tiene una expectativa, un poquito alta (la gente de ella), entonces a veces me siento presionada, pero feliz”, destacó.

Ella se refiere a que muchas veces la gente espera que los hijos sigan los mismos caminos de sus padres y aunque en su caso recorre lugares por los que antes caminó Glenda, no significa que su trayecto vaya a ser exactamente igual.

“Principalmente, soy creadora de contenido en redes sociales. Me encanta, es algo que me apasiona. Me encanta grabar videos, editarlos; pero también soy estudiante de Relaciones Públicas y eso me encanta porque todo va ligado con la comunicación, que es lo que me gusta. En mi caso, voy poquito a poco forjando mi propio camino tanto profesionalmente como acá en las redes sociales”, mencionó.

Respecto a si entre sus planes está llegar a la televisión en algún momento, no lo descarta, pero sí sabe qué rol es el que le gustaría desempeñar frente a las cámaras.

“Sí quiero seguir en el medio, pero más que todo en las redes sociales, que es lo que me gusta. La tele también me gusta, pero más que todo conducir (presentar programas), pero vamos poco a poco”, dijo.

Kianny Berry Peraza se ha abierto mucho camino en el medio farandulero del país como modelo y creadora de contenido. (Instagram)

Hace unas semanas, Berry puso a prueba sus habilidades para ser presentadora de tele en un proyecto que le encomendó Repretel, pero que era exclusivo para las redes sociales de la televisora.

Como se está moviendo más por el terreno que pisó durante años su mamá que por el de su papá, Kiki recibe muchos consejos de Glenda para “sobrevivir” en el medio.

“Mi mamá me aconseja mucho con que siempre sea yo misma y que nunca me deje llevar por nadie. Que siga mi instinto, es lo que me dice”, aseguró.

En cuanto al principal legado –además del de los apellidos– que le han dejado sus papás a su corta edad, afirmó que de Austin heredó la disciplina y la confianza, y de Glenda, el orden y la estructuración.

“La disciplina y la constancia son evidentes en los deportistas y eso es algo que me ha dado mi papá y entre los dos (Glenda y Austin) me heredaron mucho lo que es el orden y la estructuración y eso lo agradezco mucho”, refirió.

Kianny Berry Peraza llegó el domingo pasado a apoyar a Austin Berry en Mira quién baila. (Instagram)

Kianny Berry opina sobre su papá en Mira quién baila

Otra de las cosas que hablamos con Kianny fue sobre la participación de su papá en MQB, algo que la tiene muy feliz y orgullosa.

“Para mí es de mucho orgullo verlo a él ahí porque sé que se está saliendo de su zona de confort, sé que es un desafío para él y algo nuevo y también sé que le está poniendo muchísimo y me siento sumamente orgullosa de verlo haciendo cosas diferentes”, consideró.

Para ella su papá ha hecho un gran trabajo en la pista de baile. “Seguro es porque soy su hija, pero me encanta verlo, lo ha hecho genial. La salsa de hoy (el domingo) me encantó. Verlo sonriendo y feliz fue maravilloso”, terminó.

Kianny reconoció que, en su caso, no es buena bailando, pero por su papá estaría dispuesta a sacar los pasos prohibidos en alguna gala de MQB.

