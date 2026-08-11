Kiany Berry, hija de Glenda Peraza, roba suspiros con estas fotos en la playa

Kiany "Kiki" Berry Peraza, hija de Glenda Peraza, dice amar estar en la playa. (redes/Instagram)

Kiany Berry, hija de la presentadora Glenda Peraza, volvió a conquistar a sus seguidores con unas fotografías que compartió desde la playa y en las que dejó claro que no necesita mucho para lucir espectacular.

“Kiki”, como le dicen de cariño, publicó varias imágenes disfrutando del mar y la arena, al natural y sin maquillaje y más de uno aprovechó para decirle lo bella que se ve.

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Kiki Berry dice que es una bendición tener la playa tan cerquita. (redes/Instagram)

“Mi Kiki favorita se ve así: sin maquillaje, despeinada, feliz y siendo una con el mar y la arena”, escribió junto a las fotografías.

La influencer también aprovechó para agradecer haber nacido en Costa Rica y poder disfrutar de lugares paradisíacos sin tener que viajar demasiado.

“Qué fortuna haber nacido en este pequeño pedacito de tierra y que un paraíso así quede a cuatro horas de mi casa”, agregó.

Kiany "Kiki" Berry Peraza, hija de Glenda Peraza,, luce realmente espectacular. (redes/Instagram)

La publicación rápidamente recibió comentarios de sus seguidores, pero uno de los que más llamó la atención fue el de su mamá.

“Mi amor, eres tan preciosa. Te amo tanto, mi bella y sirenita”, le escribió Glenda Peraza.

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Con sus fotografías, Kiany no solo recibió una lluvia de piropos por su belleza, sino que también hizo que algunos destacaran que todo eso lo heredó de su madre, quien a sus 52 años luce como de 20 años.