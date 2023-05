Kike de Heredia sigue malito de su pulmón y pide que oren mucho por él

Kike de Heredia contó que aún sigue con problemas para respirar y que por eso le harán un nuevo TAC. Facebook

El músico Kike de Heredia está de nuevo malito de salud y está pidiendo que oren mucho por él, pues este martes 23 de mayo será sometido nuevamente a más exámenes médicos.

Carlos Enrique Rodríguez, nombre real del artista, nos contó que se volvió a enfermar pese a que marzo pasado le dijeron que la mancha que tenía en su pulmón izquierdo no era nada grave y que creía estar curado.

Ahora le harán una nueva Tomografía Axial Computarizada (TAC) para revisar sus pulmones y así confirmar o bien descartar si regresó la mancha. Según dijo, el próximo jueves le darían los resultados.

El trompetista y ahora cantante cristiano, de 70 años, reconoció que en parte se siente culpable porque no siguió las indicaciones del doctor al pie de la letra y no descansó lo suficiente.

“Hace cuatro meses vengo mal de mi salud, el doctor me incapacitó un mes, pero no lo hice y no he parado de predicar, de tocar trompeta y cantar, pero cada día me cuesta más respirar y la tos no se me quita”, mencionó.

En marzo pasado tuvo que ser llevado de emergencia al hospital de San Carlos. Cortesía

Ahora dice que hará todo lo que le pidan los doctores y que si tiene que dejar de evangelizar, lo hará hasta que ya se sienta curado.

“Confío en ese doctor por excelencia llamado Jesucristo. Esta vez, si la doctora me dice que no puedo seguir haciendo lo que hago, tomaré el descanso que ella me indique hasta que mi salud sea restaurada, Dios primero”, dijo.

LEA MÁS: Kike de Heredia vivió un milagro en su salud

Campaña de donación en pausa

A principios de este mes de mayo el músico inició una campaña para recolectar dinero para la compra de un terrero, pues desea cumplirle el sueño a su hijo Carlitos, fallecido en enero de 2020, de que exista un cementerio solo para niños.

Debido a su estado de salud se vio obligado a cancelar esta campaña, la cual espera volver a hacer más adelante.

“La campaña de comprar un terreno para un camposanto para los niños, la semana pasada la suspendí, lo que se hizo son 200 mil colones, con eso no alcanza para la prima de un terreno, entonces, ese dinero lo donaremos a una familia de escasos recursos si un niño o niña fallece. Quiero agradecer a las personas que dieron su donación de mil colones o más, que Dios les multiplique”, agregó.

Desde que Carlitos falleció el músico cristiano ha luchado por hacer su sueño realidad. Facebook

Kike recalcó que ahora lo que necesita es la oración de todos para curarse y quiso además aclarar que él no pide dinero para su interés propio y que más bien no cobra ni un cinco por ir a hablar de la palabra de Dios a los pueblos.

“Quiero aclarar que yo no soy pastor, nunca he pedido ni recogido diezmos, soy evangelista y tengo más de veinte años de llevar el mensaje del evangelio a cualquier lugar sin cobrar”.