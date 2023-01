Kiko dirá adiós fuera del lugar que lo vio nacer

"Kiko" se dio a conocer en El Chavo del 8 y aún le sigue sacando provecho a su ícono personaje. Archivo (Ariana Cubillos)

Carlos Villagrán, quien durante 51 años ha interpretado a “Kiko”, su personaje más icónico de “El Chavo del 8″, se despide de los escenarios, pero lo hará fuera de México.

La oportunidad de presentarse nuevamente ante el público se la otorgó el Circo Hermanos Caballero, creado en Guadalajara, pero que se encuentra de gira por Estados Unidos, por lo que la ciudad de Phoenix será la última que verá al “cachetes de marrana flaca”.

“Será el mismo ‘Kiko’ que no sabe hacer nada, yo no puedo hacer otra cosa que no sea ‘Kiko’, porque sería fraude para la gente”, dijo el actor en conferencia, en donde agradeció a la gente por tantos años de cariño: “Me han dado de comer, y más importante, le han dado de comer a mis hijos”, señaló el actor.

Villagrán aseguró estar muy bien de salud. A sus 78 años sigue conservando la voz del personaje, pero considera que es buen momento para decir adiós.

“Por mi edad, por respeto a mí, por respeto a la gente, por respeto a todo el mundo. Tengo la edad para retirarme”, señaló.

Carlos Villagrán contó por qué Quico fue sacado de “El Chavo del 8”

El actor había contado que una de las históricas diferencias con Roberto Gómez Bolaños (fallecido en el 2014), creador y protagonista de la serie, fue porque Kiko tenía más protagonismo que El Chavo durante las giras. El Clarín.com

Tras este retiro, Villagrán indicó que usará su tiempo libre para viajar, ya que, si bien conoce toda Latinoamérica y el Caribe por sus constantes giras, nunca ha tenido la oportunidad de conocer Europa.

Además, tiene pendiente un libro de memorias, que no terminó debido a la pandemia y su contagio de covid-19. “Tenía ganas, pero no tenía energía”.