Aunque la pareja no se ha pronunciado sobre su situación, ha transcendido que la socialité ha hablado de sus problemas matrimoniales en los nuevos episodios de “Keeping Up With the Kardashians”, que han grabado en estos días. Pero todos los involucrados tienen un acuerdo de no divulgación, porque la última temporada del famoso programa no se emitirá hasta dentro de unos meses.