En agosto, en una conversación con la cadena E! News, la modelo había dicho que sí lo habían hablado (de tener otro hijo) y que, si llegaba a pasar, se vería en la temporada 16 de Keeping Up with the Kardashians, que empezó a rodarse en septiembre. Sin duda, las hermanas demuestran siempre el por qué su programa es tan exitoso y longevo.