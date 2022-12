Kim Loaiza llegó a una etapa de la vida en la que todos queremos estar

La modelo Kim Loaiza está en una etapa de su vida a la que cualquiera desearía llegar; la de tener paz mental y amor.

La guapa, quien ha estado haciéndole los días a Natalia Rodríguez en Sábado Feliz, compartió un bonito mensaje que ratifica que está feliz con lo que es y que nada la atrasa y que tampoco le urge tener pareja.

Kimberly Loaiza recibió otro regalote de su admirador secreto

“Estoy en esa etapa de mi vida en que… Me valoró más porque sé que estar conmigo es un honor. Yo elijo a quien le regalo mi tiempo, porque es lo más valioso que tengo. Sino me hace feliz, no me quiero conformar. No quiero hablar con nadie que se robe mi energía”.

“Costaron AÑOS entender que mi paz mental y mi amor propio son PRIORIDAD. Pero nunca es tarde para darnos el valor que realmente tenemos”, aseguró Kim, quien en sus redes sociales comparte constantemente las salidas que tiene con su grupo de amigas.

Bien por ella y esperamos que esa etapa le dure mucho tiempo.