Kimberly Loaiza recibió otro regalote de su admirador secreto

En esta sétima gala hubo cambio de parejas por lo que a Kimberly Loaiza le tocó bailar con Javier Acuña, el bailarín oficial de Nicole Aldana. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

El admirador secreto de Kimberly Loaiza este domingo le mandó otro regalote al camerino de Dancing with the Stars.

La guapa competidora estará de manteles largos este martes y aseguró que no tiene ni idea de quién está detrás de tanto chineo.

Esta vez el galán le mandó un osote cubierto con rosas y un queque por sus próximos 31 años y en la tarjeta solo escribió “de su admirador”.

El domingo anterior también le mandaron un ramote con 100 rosas rojas y en el transcurso de la semana se lució un arreglo de fresas bañadas con chocolate.

Kimberly se llevó la sorpresota de que le llegó otro regalo de su admirador secreto. Foto John Durán

Es decir, el admirador es bastante botado y se la quiere ir ganando poco a poco.

Antes de empezar esta sétima gala conversamos Kim y ella asegura que no sabe quién es y que se muere de la intriga por saber.

“¡Ay no sé quién es!. No sé (risas). Solo dicen afuera (del canal) que es para Kimberly Loaiza y listo. Ni en redes ni nada se ha pronunciado. Solo pone de tu admirador”, dijo.

Sus compañeros de competencia no dejaron de vacilarla por lo derretida que está con cada detalle que le han mandado.

Este domingo no hubo eliminación. Gabriela Jiménez y Michael Rubí fueron los primeros en salir a pista. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

Anorexia: así es el trastorno que tuvo Kimberly Loaiza

Su regalo especial tendrá que esperar

Aunque oficialmente su cumple es el 9 de agosto, este fin de semana la modelo aprovechó para celebrar al lado de sus seres más queridos.

Según dijo, se despide de sus 30 años muy agradecida porque fue un año de muchos cambios positivos y de bendiciones a nivel personal.

Lorna Cepeda bailó en esta ocasión con el mexicano Kevin Vera. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

La tibaseña nos confesó además cuál es ese regalo especial que ella misma se hará por su cumpleaños, aunque lo podrá disfrutar hasta el otro año.

“Siempre me regalo un viajecito, pero obviamente ahorita no es una opción, entonces tendré que esperar para dármelo. Vieras que quería conocer Italia, ese era mi plan antes de entrar a Dancing y me iba a ir sola, porque me encanta, ya he viajado otras veces sola, pero bueno... será hasta el otro año porque a fin de año el clima por Italia ya no está tan bonito. Ese era mi regalo para los 30, pero no pude por la pandemia”, contó.

En dos minutos y medio, trabajadores de Teletica montan y desmontan escenario de Dancing

En esta gala no hubo eliminación debido a que los competidores debieron cambiar de pareja por esta semana.