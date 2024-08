Kimberly Loaiza aprovechó su fiesta de 33 años para presentar al amor de su vida

Kimberly Loaiza cumplió 33 años el jueves 8 de agosto. (Instagram)

Kimberly Loaiza aprovechó la fiesta de su cumpleaños para presentarle a todo el mundo al amor de su vida.

La modelo y presentadora de televisión llegó a sus 33 años el pasado jueves, y este viernes y sábado se dedicó a compartir fotos de cómo la pasó.

En una de esas imágenes que compartió fue que Kim dedicó unas lindas palabras a la persona que más ama en su vida: su querida mamá.

“Hace 33 años fuiste mamá por primera vez, y qué valiente y fuerte has sido, amor de mi vida. Gracias por 33 años llenos de solo cosas lindas”, escribió Loaiza en una historia con varias fotos junto con su progenitora.

En otra historia, Kim reveló cuáles son sus deseos en este nuevo año. “Qué Dios me permita ser eternamente feliz con la autenticidad y buen corazón que me caracteriza”, manifestó.

Kimberly Loaiza feliz y agradecida junto a su mamá, a quien llamó el amor de su vida. (Instagram)

Loaiza también recopiló varias fotos de su fiesta en un posteo que hizo en Instagram con un mensaje donde habla de cómo llega a los 33 y cómo se siente.

“33 años de risas, aprendizajes y momentos inolvidables. Hoy celebro todo lo que soy y todo lo que me espera. Cada año trae sus propias bendiciones y hoy me siento más agradecida que nunca. Feliz de mirar atrás y ver un camino lleno de amor y de momentos que me han hecho quien soy. Agradecida por cada paso dado, cada lección aprendida y cada persona que ha sido parte de mi camino. ¡Por muchos más años de aventuras y felicidad! Emocionada por todo lo que el futuro me tiene positivamente reservado ¡A seguir brillando!”, dijo.

Decenas de personas, entre ellos muchos famositicos, sacaron el tiempito para desearle las felicitaciones a la guapa exbailarina de El Chinamo. En La Teja aprovechamos la ocasión para enviarle todas las mejores bendiciones a la querida Kim.