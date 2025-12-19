Kimberly Loaiza está viviendo un diciembre muy distinto al de sus últimos años por esta razón

Kimberly Loaiza, modelo y presentadora, está disfrutando mucho esta época. (Redes/Instagram)

Para la modelo y presentadora Kimberly Loaiza, este diciembre ha sido completamente diferente a los que venía viviendo desde hace más de una década.

La figura televisiva contó recientemente que, por primera vez en los últimos 12 años, no forma parte del elenco de El Chinamo, lo que le ha permitido disfrutar de la temporada navideña de una manera más relajada y personal.

Según explicó, durante todos esos años había pasado diciembre trabajando, algo por lo que se siente profundamente agradecida, pero que también le había limitado compartir ciertos momentos propios de estas fechas.

Cabe recordar que ella siempre ha sido contratada por una de las marcas que patrocina el programa de Teletica para que estuviera todas las noches ofreciendo su producto a los chinameros.

Este año no contrataron a Kimberly Loaiza para estar en El Chinamo. (GRACIELA SOLIS)

Ahora, con más tiempo libre, Kimberly ha aprovechado para asistir a cenas navideñas, reunirse con amigos y compartir más con su familia.

“Este es el primer diciembre que no estoy trabajando, entonces quiero disfrutar todo lo que ustedes disfrutan, ir a cenas navideñas, reunirse con amigos y amigas y todo eso, por eso me he dado el gusto de vestirme y sentime bonita”, dijo.

Sin duda, un diciembre distinto, cargado de calma, agradecimiento y disfrute para la guapa exchica Combate, quien está viviendo la Navidad desde una perspectiva completamente nueva.