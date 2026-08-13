Kimberly Loaiza lanza consejo a quienes, como ella, se han sentido señaladas: “Si sales con alguien mayor. Te juzgan”

Kimberly Loaiza, modelo y creadora de contenido, asegura que la critican hasta cuando no se maquilla. (redes/Instagram)

La modelo Kimberly Loaiza compartió una reflexión con sus seguidores que rápidamente podría hacer que más de uno se sienta identificado, pues habló de esa sensación de que, sin importar lo que uno haga, siempre habrá alguien dispuesto a criticar.

La también creadora de contenido publicó varias fotografías suyas acompañadas de frases que muestran diferentes situaciones por las que las personas suelen ser juzgadas.

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“Si bajas de peso, te juzgan. Si subes de peso, te juzgan”, comienza uno de los mensajes. También menciona que pasa lo mismo si alguien sale con una persona mayor o menor, decide quedarse soltero, va a terapia, viaja, quiere formar una familia, se arregla, no se maquilla o emprende.

“Hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que tenga algo que decir”, escribió.

Kimberly Loaiza contó sobre qué la juzgan. (redes/Instagram)

Por eso, Kim invitó a sus seguidores a dejar de vivir buscando la aprobación de los demás y enfocarse en hacer aquello que realmente los haga felices.

“Así que deja de vivir buscando la aprobación de los demás y empieza a vivir por ti. Al final, la vida es una sola y es tuya. Vívela como te haga feliz”, aconsejó.

Pero lo más llamativo fue que reconoció que ella misma todavía está aprendiendo a aplicar ese consejo, en especial a que la opinión de los demás no le afecte tanto.

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Kimberly Loaiza asegura que igual la juzgan si tiene novio, si está soltera, si está saliendo alguien mayor o alguien menor. (redes/Instagram)

Además, agregó que intenta poner en práctica, día a día, estos mismos consejos y cerró con un llamado a ser más amables.

“Nunca dejen de ser esas curitas para el alma de los demás, seamos luz, seamos positivismo, seamos felicidad”, escribió.

Y remató con una frase que resume su reflexión: “La vida por sí sola es dura, como para hacérsela más difícil a los demás”.