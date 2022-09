Kimberly Loaiza podría seguir los pasos de Montserrat Del Castillo

Kimberly estuvo por todo lo alto en muchas de las galas. (Lilly Arce Robles.)

Kimberly Loaiza no pudo coronarse como campeona de Dancing with the Stars, pero su ganancia tras el programa podría ser mucho más que un trofeo.

Al igual que ocurrió con Montserrat Del Castillo en la segunda temporada del programa de meneos de Teletica, la guapa excombatiente demostró que tiene carisma, es admirada y seguida por mucha gente. Además, es de muy buen ver.

Es decir, seguramente no hará falta que haya ganado para que en Teletica le den una oportunidad en alguno de sus formatos.

Recordemos que Kim ya fue parte de Decímelo bajito y El último Pasajero (2015), aunque quizá no destacó como puede hacerlo. También ha aparecido en El Chinamo y salió de Combate, hace ya varios añitos.

“Para mí el trofeo que gané fue el cariño de la gente, en esta competencia me di cuenta cómo las personas nos apoyaron y con eso es lo que me quedo y qué mejor premio que eso.

Sí sabíamos que la gente nos apoyaba mucho. Yo lo dije desde el inicio, me sentía ganadora con solo el hecho de participar y de llegar a la final mucho más, entonces todo lo que viniera era ganancia”, aseguró al finalizar su presentación.

Debi Nova influyó en el triunfo de Lorna Cepeda en Dancing with the Stars

En julio de este año, Del Castillo se presentó en la pista como estrella invitada y ratificó que no es necesario ser primera para ganar en este programa.

“Dancing me abrió la puerta de Teletica, después de eso vino De boca en boca y me quedé, entonces soy parte de esta familia y claro que gané, incluso más de lo que esperaba”, dijo en ese momento a La Teja.

Hay otro caso como el de Keyla Sánchez, quien ya era parte de Teletica el año en que participó (2018), pero su popularidad empezó a aumentar, más que todo en redes sociales, cuando se tiró a pista hasta convertirse en la figura que es actualmente.