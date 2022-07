Kimberly Loaiza tiene miedo...Aquí le contamos por qué

Kimberly Loaiza y su bailarín Erick Vázquez han demostrado ser una muy buena pareja de baile. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Kimberly Loaiza sigue acaparando la atención de los jueces y del mismo público de Dancing with the Stars.

La buena puntuación que le dieron los expertos en la cuarta gala y los votos de sus seguidores permitieron que volviera nuevamente a la cima de la tabla de posiciones y se dejara el primer lugar este domingo.

La tibaseña además se ganó el punto extra que dan los jueces Silvia Baltodano, David Martínez y Alex Costa para el que hace -a la perfección- uno de los pasos de ballroom, y eso le permitió llegar a 21 puntos en total.

Kimberly y Erick le metieron bastante pasión y fuerza al paso doble que bailaron en esta cuarta gala. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

Kim y su pareja, Erick Vásquez, uno de los bailarines que vienen desde México, sorprendieron esta vez al público con un paso doble y, según dijo la guapa, está muy feliz con los resultados obtenidos porque eso significa que cada ensayo, cada sacrificio y cada dolor muscular ha valido la pena.

“Realmente muy feliz, Erick sabe el empeño que le meto a cada gala, a pesar de las lesiones y las cosas que pasan externamente. Esta semana hubo un día en que ensayamos 7 horas, ya que el baile era difícil y uno no está acostumbrado a bailar este tipo de ritmos... Además sacar en una semana lo que ellos tienen años de practicar, es súper complicado, pero no imposible”.

“Mi mente, tiempo y dedicación están 100% enfocadas en disfrutar cada gala y que todas las familias lo disfruten al igual que yo”, dijo.

Kim dice que desde el día uno se ha visualizado en la final de esta sétima temporada de Dancing with the stars. Foto: Lilly Arce (Lilly Arce Robles.)

[ A Kimberly Loaiza no le gusta que la comparen con Keyla Sánchez ]

Tiene miedo

Pero no todo es bueno para la hermosa modelo y presentadora, pues este fin de semana se quedó sin uno de sus machetes de trabajo: su cuenta de Instagram, donde tenía casi 400 mil seguidores. Eso la tiene muy dolida porque sabe que en competencias como Dancing es fundamental mantenerse activa en redes como esa.

Ella no se explica qué fue lo que ocurrió, pero la plataforma cerró su cuenta el viernes anterior y no ha podido recuperarla, por eso se está valiendo de las redes sociales del programa de Teletica para pedir votos esta semana.

“No he podido pedir nada (de votos), más que en las redes de Dancing (IG: @dancingcr). Me siento como perdida en este momento, me da miedo que dejen de votar y apoyarnos”, mencionó.

Bastante sensualidad le mete la modelo a cada una de sus presentaciones en la pista de Dancing. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

[ Kimberly Loaiza recibió mala noticia antes de la cuarta gala de Dancing with the Stars ]

Aún así ella espera que el público siga ingresando a la página de teletica.com y le den los siete votos cada vez que vean su foto junto a Erick.

Kim además aseguró que seguirá dándolo todo en cada ensayo y que desde el día uno que aceptó estar en esta competencia se visualizó en la gran final y que seguirá luchando para conseguirlo, aunque ahora le cueste más trabajo estarle recordando a sus seguidores que hay que votar todos los días.

“Sino ¿para qué aceptarlo?. Igual lo disfrutaré hasta donde Dios me lo permita”, agregó.

De las diez parejas que iniciaron en la competencia ya no están Melissa Diakova y el bailarín Andrés Fernández y este domingo se fue José Miguel Cruz y su bailarina Angie Gamboa.