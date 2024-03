Kimberly Loaiza vive una situación de salud de cuidado

Kim Loaiza, puso en alerta a sus fieles seguidores. (Instagram)

Kimberly Loaiza puso en alerta a sus seguidores, al contar que está viviendo una complicada situación de salud.

La guapa, mediante su cuenta de Instagram, le contó a sus seguidores que desde el domingo andaba con una tos incómoda.

“Yo soy asmática y así me fui a entrenar, pero me comencé a ahogar, sin flemas, solo era que me costaba respirar”, comentó.

Ante el susto, la revisó un especialista, quien le dio detalles de sus pulmones.

“El especialista me dijo que mi pulmón derecho no anda bien, entonces me mandó a hacer unas inhalaciones de eucalipto, con el fin de intentar ayudarme con lo natural y no comprar bomba, esperando que no sea neumonía y bronquitis”, comentó.

La querida creadora de contenido expresó que era complicado andar con esa tos molesta y que lo menos que quería era utilizar el nebulizador.

Sin embargo, después compartió una historia de un nebulizador, con el remedio del eucalipto, el cual al parecer no le funcionó.

“Diosito, soy yo de nuevo”, escribió.

Ante esta situación, la modelo contó que ya no puede entrenar por unos días hasta que se recupere.

Desde acá le enviamos buenos deseos para que se recupere lo más pronto posible.