Kimberly Loaiza no midió palabras y le tiró durísimo a los infieles en su día

Kimberly Loaiza no se guardó nada al hablar de los infieles. (Instagram)

Kimberly Loaiza le celebró el día a los infieles con un ácido, directo y durísimo mensaje que compartió en sus redes impulsada por la noticia de la separación de los cantantes Nicki Nicole y Peso Pluma.

Nicole confirmó en las últimas horas que, el fin de semana mientras estaba en Costa Rica para su presentación en el Festival Picnic, su pareja Peso Pluma le fue infiel y por eso lo mandó a volar.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza da la cara y se defiende luego de que la acusaran de arruinar un matrimonio

Motivada por ese tema, por la celebración de este martes del Día de los Infieles y del miércoles por el Día de San Valentín, Kim descargó su arsenal de enojo contra los hombres infieles, a quienes les dijo de todo y más.

“Tampoco entiendo como semejante princesa (Nicki Nicole) se fijó en ese tipo (Peso Pluma) y honestamente no entiendo a ningún hombre que es infiel. Si no les gusta la monogamia, NO estén en una relación. Pero por favor no sean imbéciles. Este es un recordatorio para que valoren, y sino, mejor solteritos”, opinó la guapísima exbailarina de El Chinamo en una historia de Instagram.

Kimberly Loaiza dijo todo eso motivada por la separación de Nicki Nicole y Peso Pluma. (Instagram)

LEA MÁS: Kimberly Loaiza se gana el premio a la más despistada, vea lo que le pasó ahora

La exparticipante de Dancing with the Stars alzó la voz sobre un tema del que protagonizó una gran polémica en agosto del año pasado, cuando un chisme la involucró con un hombre casado y con hijos, y la obligó a salir al paso de todo lo que se decía.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza lucha contra una enfermedad que la tiene sufriendo fuertes dolores

“Vengo a dar la cara, todo eso es mentira y lo sostengo y yo me quedo con lo que sé que tengo en mi corazoncito y la gente que me rodea me conoce, así que todo es un chisme”, dijo en su momento sobre el tema por el que se mandó fuerte este martes.