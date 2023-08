Kimberly Loaiza da la cara y se defiende luego de que la acusaran de arruinar un matrimonio

A Kimberly Loaiza la están involucrando sentimentalmente con un hombre casado y con hijos. Instagram

La modelo Kimberly Loaiza salió a defenderse luego de que la acusaron de salir con un hombre casado y con hijos.

El youtuber Diego Bravo hizo un video en sus redes para contar que, supuestamente, la exparticipante de Dancing with the Stars sería la culpable de meterse en un matrimonio y arruinarlo.

Según el creador de contenido, varias personas cercanas a la esposa del hombre de apellido Jiménez, le escribieron para contarle que Kim andaría con él a escondidas y que en su casa ya todo se destapó.

La misma modelo le confirmó a Bravo que, efectivamente, conoce a Jiménez por un amigo en común, pues juegan en el mismo equipo de fútbol y ella va a sus partidos y mencionó que solo se dieron seguir en redes sociales. Kim también publicó un video en sus redes sociales en el que se defiende.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza aclara si dejó la soltería

Esta sería la cadena que habría desatado todo el problema. Instagram

Hace unos días ella se hizo una sesión de fotos donde sale con una cadena de oro que, aparentemente, sería de Jiménez y eso fue lo que terminó de enfurecer a la señora del hombre.

Además, según las informantes de Bravo, al hombre le encontraron algunos mensajes donde habla con otro amigo de Kimberly y eso provocó que tuviera que irse de su casa.

Puros chismes

La exchica Combate está ahorita de vacaciones en Colombia con un grupo de amigos y desde allá hizo un video en su Instagram para aclarar cómo está la situación.

“Vengo a dar la cara porque el que nada debe nada teme y ese es un chisme, simplemente. Es ganas de joder la vida, yo voy a seguir yendo a los partidos de mi mejor amigo, voy a seguir compartiendo con la gente, no es mi culpa que me quieran vincular con cualquier hombre que me hable.

“El muchacho siempre fue respetuoso, el muchacho me ofreció el servicio de paquetería, porque tiene como una empresa de eso y de eso hablamos; o sea, él ni me faltó el respeto ni mucho menos. Vengo a dar la cara, todo eso es mentira y lo sostengo y yo me quedo con lo que sé que tengo en mi corazoncito y la gente que me rodea me conoce, así que todo es un chisme”, dijo.

LEA MÁS: Kimberly Loaiza celebró su cumpleaños junto al ex de Keyla Sánchez

Hace unos días también se le vinculó con este otro hombre que resulta ser su mejor amigo de toda la vida. Instagram

Kimberly agregó que dicha situación le duele, porque nada de lo que se dice es cierto y que no va a permitir que “nada ni nadie me robe la paz”.

“¡Qué rajado! Cuando uno quiere hacer las cosas mejor va a haber un montón de piedras en el camino que tal vez nos hagan achicopalarnos, pero bueno, nada más quería venir a darles mi versión”, mencionó en otra historia.

El empresario de apellido Jiménez también hizo una publicación en su Instagram en el que sale montado en su carro con la canción de Carin León y Maluma, llamada “Según quién”, justo donde dice: “Dile a quien te está informando que te está mal informando, que te informe bien”.

La indirecta no sabemos si va dirigida a Diego Bravo, a su aún esposa o a las informantes del creador de contenido.