Krizz Solano: “Yo me visto con gorros y pantalones grandes y aún así sufro acoso”

La bloguera Krizz Solano se mostró indignada luego de leer una noticia donde decía que el Gobierno les recomienda a las turistas cuidar la vestimenta que utilizan para evitar violaciones.

La joven afirmó que es de los mensajes más estúpidos que ha visto, ya que no depende de la forma de vestir para que se den estas lamentables situaciones.

Krizz Solano La influencer Krizz Solano aprovechó la pandemia para escribir canciones. Fotos: Cortesía Krizz Solano. (Cortesía Krizz Solano)

“Yo me visto con gorros, con suéter y pantalones grandes y aún así he sufrido acoso, sé lo que es tener miedo de salir y no regresar, no es la forma de vestir, es simplemente ser mujer, que es un peligro en este país”, señaló en un video.

Krizz se preguntó por qué la culpa cae en las mujeres y no en los locos que andan en las calles y que no saben controlarse.

“Al final de todo Costa Rica no es tan pura vida como dicen”, agregó.

La verdad es que Krizz tiene muchísima razón.