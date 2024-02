La actriz Marcela Ugalde vive un complicado momento: “Fue horrible, me asusté muchísimo”

La actriz Marcela Ugalde Casafont contó que desde la semana pasada ha estado con mucho mareo y que le diagnosticaron vértigo posicional.

La actriz Marcela Ugalde anda que todo le da vueltas en su cabeza y eso la tiene un poco enferma.

Hace unos días la diagnosticaron con vértigo posicional y se ha visto afectada hasta en su forma de interpretar a Doña Elvira, en la obra de teatro “Suegras Bárbaras”, que presentan los fines de semana en El Triciclo.

Marce nos contó cómo fue que se enteró que tenía este padecimiento y los cambios que ha tenido que hacer en su vida mientras disminuyen los mareos constantes que ha experimentado.

- ¿Cuándo empezó a sentirse mal?

Esto fue muy sorpresivo, yo estaba dormida la madrugada del miércoles (de la semana pasada), me despierto justamente con un mareo, yo pensé que estaba soñando, no sé, y en el momento en que me incorporé en la cama ahí fue cuando lo sentí por primera vez.

Fue horrible, me asusté muchísimo porque con el vértigo todo te da vueltas rápidísimo, es un mareo horrible. Obviamente, me asusté muchísimo y me arrecosté. Cuando amaneció lo sentí nuevamente y ahí si dije yo: “algo tengo, algo tengo”, no sabía lo que era. Mi hijo me dijo: “tranquila” y de verdad me fui al médico.

- ¿Qué le dijo el doctor?

Me diagnosticaron vértigo posicional, pues nada, es un tema que requiere tiempo, pero bueno, ya estoy con el medicamento y me mandaron unos ejercicios, y en eso estoy en el proceso de recuperación.

La misma actriz publicó en sus redes que estaba con mucho vértigo y descubrió que no solo ella lo sufre sino que es una enfermedad muy común.

- ¿Antes no había tenido otro síntoma?

No, no, uno siempre tiene dolores de cabeza o así relacionados que sé yo, al cansancio, estrés, los calores a mí me afectan mucho, pero no, nunca relacionar un dolor de cabeza o mareo con el vértigo.

Supuestamente, ahora es una situación muy común porque en el momento en que lo comparto en mis redes, pues la cantidad de personas que me escriben que también lo padecen son muchísimas, pero no, como te digo, fue absolutamente sorpresivo.

Yo no tenía idea qué era lo que me estaba pasando, por eso estaba tan asustada, no sabía a raíz de qué son esos mareos hasta que acudí al médico y me diagnosticó.

- ¿Qué tratamiento está llevando?

Estoy guardando reposo, tomando un medicamento que es muy bueno para esto que se llama Betaserc y nada, cuidándome lo que me tenga que cuidar, haciendo movimientos suaves. Ya estoy un poquito mejor de cómo empecé porque ya el tiempo, el proceso y los ejercicios van haciendo efecto, pero siempre cuidándome mucho y nada, echando pa’ lante.

Doña Elvira es su personaje en la obra "Suegras bárbaras" del teatro El Triciclo.

- ¿Es cierto que en la función de teatro del fin de semana tuvo varios episodios de mareo y se tuvo que agarrar para no caerse?

El show debe continuar, así como de las paredes no era que me agarraba, no, no, jamás, yo no puedo evidenciar una situación de esa manera, lo que hacía era simplemente transformar ciertos movimientos en el escenario, quitar algunos que no podía hacer por obvias razones, en algunos momentos lo que hacía es que me sostenía de un sillón o me agarraba de una silla, pero movimientos que son absolutamente naturales que hace cualquier persona en una casa, que te sostenés de una columna y pones una mano, cosas muy naturales y cuento con el apoyo de los compañeros que eventualmente si había movimientos en los que tenía que caminar mucho ellos caminaban y se acercaban a mí, y otros los logré hacer yo solita, gracias a Dios, simplemente cuidándome, porque la función debe continuar.

- ¿Qué tan constantes han sido los mareos?

El síntoma es continuo, el síntoma siempre está, por eso los movimientos hay que cambiarlos, al incorportarte en la cama hay que incorporarse más lento, tratar de no hacer movimientos hacia atrás muy fuertes con la cabeza, es como tener un poquito de cuidado a la hora de hacer los movimientos de cabeza, tienen que ser más sutiles y con más cuidado.

Recuerdo que en la obra hice un movimiento donde volví a ver abajo muy fuerte porque olvidé que tenía vértigo y me tuve que agarrar porque casi me caigo, fue gracias a Dios saliendo de escena entonces la función salió perfecta. De hecho, cuando se comenta que tuve vértigo, no lo comenté yo, lo comentó una compañera porque el público no se dio cuenta, esas cosas si vos lo hacés bien el público no las percibe y yo lo hice de manera disimulada.

La actriz mencionó que se salvó que esta semana no tiene grabación de la serie de Morgan para poder descansar un poco más.

- ¿Ahorita cómo se siente al estar ya medicada?

Me siento mejor, cuidándome. Obviamente, modificando ciertas cosas, no me puedo agachar, no puedo hacer movimientos rápidos con la cabeza, no tengo grabación (de Morgan, la serie de Teletica), entonces estoy aprovechando para descansar y estar reposando, pero tratando dentro de lo posible de llevar mi vida un poquito normal, tampoco es que me postro en una cama porque eso me hace sentirme más enferma.

- ¿Ha tenido que evitar salir sola a la calle?

Los primeros días sí, a mi hijo tuvimos que justificar un poco el primer día la ausencia del colegio porque yo llevo a mi hijo al cole, pero al principio, ya ahora voy normalizando un poquito la cosa. Uno tiene que pensar en positivo y sé que esto va a pasar, obviamente, respentándome, respetando mi salud y mi condición en este momento.