Marcela Ugalde ve en Tu cara me suena una luz después perder la casa y el trabajo

Marce llegó a la semifinal de Dancing with the stars. .Fotografia: Graciela Solis Marce llegó a la semifinal de Dancing with the stars. .Fotografia: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

Más allá de salir en tele, tener reconocimiento y agregarle una nueva línea a su currículum, la actriz Marcela Ugalde ve en Tu cara me suena una muestra de que todo en algún momento mejora.

A la experimentada intérprete, con pasado en series como La Pensión y recientemente en La Ofi, el mundo se le cayó hace año medio cuando llegó la pandemia, pues tuvo que dejar su apartamento y devolverse a la casa de su mamá, ya que no tenía trabajo ni dinero para seguir pagando sus deudas.

Tras unos meses bastante complicados, el sol le empezó a brillar de nuevo y ahora, hará historia al ser la única participante que ha estado en Tu cara me suena y en Dancing with the stars (2017).

Marce cuenta que al igual que mucha gente se quedó sorprendida de que la llamaran, pero como la vida no está para andar dándole muchas vueltas, de una vez dijo que sí y aceptó el reto.

-¿Le sorprendió que la llamaran de Tu cara me suena por haber estado en Dancing?

Claro que sí, porque yo conozco cómo manejan esto de los formatos y que solo en uno se suele participar. No me lo esperaba, pero no hice ningún tipo de cuestionamiento porque es una oportunidad que llega y hay que aprovecharla, confiando en que ellos saben por qué me eligieron.

-¿Cómo lo tomó sabiendo que el trabajo ha estado escaso en muchos meses?

Es un nuevo reto para mí, más porque sé que esto ha sido muy duro, yo de la noche a la mañana perdí todo el trabajo. Recuerdo que terminando una función (de la obra Suegras bárbaras ) se nos informó que se iba a cancelar hasta nuevo aviso, ya llevamos casi año y medio y fue duro porque estábamos a teatro lleno en cada función.

-¿Cómo hizo para salir adelante?

Bendito sea Dios, mi mamá nos abrió las puertas a mí y a mi hijo porque yo no pude seguir pagando mi apartamento, fue como que mi vida se clausurara y quedara en el limbo, es algo durísimo, pero conté con el apoyo de mi familia y algunas personas que me tendieron la mano, hubo grupos que dieron diarios a los artistas y eso ayudó, por dicha en los momentos más complicados no me faltó la ayuda de personas que no me soltaron la mano.

Creo que esta pandemia ha dado lecciones de vida, en mi caso un acercamiento a Dios y aprender a vivir un día a la vez, literalmente, porque así he ido, sacando a mi hijo adelante, ya hago algunos eventos virtuales, hice La Ofi, también doy talleres de teatro y ahora TCMS que me muestra un poco la luz del día después de todo eso que se vivió.

Marcela Ugalde volvió a la tele en la primera temporada de La Ofi. Foto: Cortesía Marcela Ugalde volvió a la tele en la primera temporada de La Ofi. Foto: Cortesía

-¿Veía el programa?

Muchas veces no podía porque este programa se pasa los domingos y esos días yo daba funciones de teatro, cuando llegó la pandemia, el año pasado, tuve oportunidad de verlo más, conozco el programa y sé que es un formato integral a nivel de interpretación, caracterización y hasta baile.

-¿Cómo le va cantando?

Yo nunca he recibido clases de canto y lo que voy a hacer es enfocarme en lo mío que es la actuación, el grupo es bastante bueno a nivel de canto, son grandes artistas y al principio asusta, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda porque así soy yo, pero me propuse disfrutar esto después de todo lo que se ha vivido en estos tiempos tan complicados.

-¿Tiene alguna ventaja tener la experiencia en Dancing?

No crea, yo estoy muy asustada porque una cosa es estar en tu terreno, en tu zona y otra es ir a imitar a un personaje que ya existe y es real y hay que apegarse a movimientos y características de cada artista al que se va a interpretar. No puedo decir que estoy familiarizada con el formato porque no, es igual de nuevo para mí que para todos los demás, como digo yo: “ya me monté en el barco y ahora sí, vaya valiente a lo que viene”.

Sí sé que el nivel de producción es enorme, ahí te tiembla todo porque el trabajo que se hace es grande, es un equipo muy profesional, nada improvisado y eso hace que el compromiso sea más grande.

Emilio tendrá que apoyar a su mamá desde la casa. Cortesía. Emilio tendrá que apoyar a su mamá desde la casa. Cortesía.

-Su hijo Emilio fue protagonista en Dancing porque siempre la acompañaba, ¿qué le dijo esta vez?

Él no lo creía que estuviera en TCMS, quería ir conmigo, pero le expliqué que esta vez es muy complicado por el tema de los protocolos, que son muy estrictos, a nosotros nos hacen pruebas todas las semanas y a raíz de eso voy a tener que dejar el amuleto en la casa y mandarme las buenas vibras desde ahí.

-¿Le dieron algún consejo sus compañeros de teatro que ya pasaron por TCMS?

Sí, por ahí pasaron Ricardo Jiménez y Magdiel Ramírez ( Juan Vainas y Chibolo), Carmen Chinchilla (Elvirilla), Marcia ( Saborío) y María (Torres) que más que consejos me dijeron que disfrutara y que todo va a salir bien, los colegas han sido muy solidarios.

-Los que estamos afuera la vemos como la cara más conocida de este año, ¿usted lo ve así?

Hay varios que sí son conocidos, como Daniel Montoya, pero todos tienen talento que eso es lo que se va a medir ahí y eso es lo que yo rescato, quizá sí sea la más conocida, pero es porque soy la más vieja, soy como la mamá de todos, pero más allá de eso, sé que ellos vienen con muchas ganas de que la gente los conozca y sepa lo talentosos que son.