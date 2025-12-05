La Bad Bunny locura ya se inició: Cientos de seguidores del “Conejo malo” ya hacen fila en el estadio Nacional

Los más fiebrones de Bad Bunny ya empezaron a hacer fila en los alrededores del Estadio Nacional, algunos desde este jueves por la noche.
Decenas de seguidores del “Conejo malo” llegaron a acampar con cobijas y tiendas de campaña, mientras que otros llegaron desde muy temprano este viernes para ser de los primeros en entrar al recinto.
Entre los más entregados están los hermanos Yomar y Johanna Báez, quienes viajaron desde Puerto Rico solo para ver a su ídolo cantar en suelo tico.
Yomar aseguró que él fue de los primeros en llegar el jueves a las 7 p.m. y que ni el cansancio ni el sueño lo vencerán con tal de ver a su cantante favorito en tarima.
“Fui el primero que llegó a esta fila”, contó con orgullo.
El boricua explicó que tiene ya una semana paseando en el país, mientras que su hermana aterrizó este miércoles, y que después del concierto se quedarán unos días más.
Otro que también madrugó fue Allan Rojas, un pulseador que anda vendiendo camisetas y croptops oficiales de Bad Bunny para quienes quieran estrenar antes de entrar al concierto.
El vendedor ambulante aceptó que ahorita en la mañana las ventas han estado algo flojas, pero confía en que más tarde será una locura.
“Ahorita está un poquito bajo (las ventas), pero algo se ha movido. Lo que más se vende es la camiseta, el ‘croptop’ de mujer. Esperamos pasar aquí todo el día y, si no, lo que no vendamos hoy, venir a rematar lo que queda mañana”, dijo mientras acomodaba su mercadería.
Este concierto es el primero de dos fechas consecutivas de Bad Bunny en Costa Rica.
Recuerde que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 2 p.m. y se recomienda llegar temprano por el alto flujo de gente y las presas alrededor de La Sabana.