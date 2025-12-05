La Bad Bunny locura ya se inició: Cientos de seguidores del “Conejo malo” ya hacen fila en el estadio Nacional

Bad Bunny dará dos conciertos en el Estadio Nacional, este viernes es el primero. (Tomada de Instagram /Tomada de Instagram)

Los más fiebrones de Bad Bunny ya empezaron a hacer fila en los alrededores del Estadio Nacional, algunos desde este jueves por la noche.

Seguidores de Bad Bunny hacen fila para su concierto

Decenas de seguidores del “Conejo malo” llegaron a acampar con cobijas y tiendas de campaña, mientras que otros llegaron desde muy temprano este viernes para ser de los primeros en entrar al recinto.

LEA MÁS: Más de 1.800 turistas han llegado a Costa Rica en bus para el concierto de Bad Bunny

Seguidores de Bad Bunny ya hacen fila para su primer concierto en el Estadio Nacional. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Entre los más entregados están los hermanos Yomar y Johanna Báez, quienes viajaron desde Puerto Rico solo para ver a su ídolo cantar en suelo tico.

Yomar aseguró que él fue de los primeros en llegar el jueves a las 7 p.m. y que ni el cansancio ni el sueño lo vencerán con tal de ver a su cantante favorito en tarima.

“Fui el primero que llegó a esta fila”, contó con orgullo.

Seguidores de Bad Bunny hacen fila para su concierto

El boricua explicó que tiene ya una semana paseando en el país, mientras que su hermana aterrizó este miércoles, y que después del concierto se quedarán unos días más.

LEA MÁS: (Video) ¡Locura por Bad Bunny! Fans llegaron desde este jueves en la mañana para hacer fila en el Estadio Nacional

Muchos jóvenes llegaron desde las primeras horas de este viernes a hacer fila en las afueras del Estadio Nacional para ver a Bad Bunny. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Otro que también madrugó fue Allan Rojas, un pulseador que anda vendiendo camisetas y croptops oficiales de Bad Bunny para quienes quieran estrenar antes de entrar al concierto.

El vendedor ambulante aceptó que ahorita en la mañana las ventas han estado algo flojas, pero confía en que más tarde será una locura.

“Ahorita está un poquito bajo (las ventas), pero algo se ha movido. Lo que más se vende es la camiseta, el ‘croptop’ de mujer. Esperamos pasar aquí todo el día y, si no, lo que no vendamos hoy, venir a rematar lo que queda mañana”, dijo mientras acomodaba su mercadería.

Con sábanas, sombrillas o tiendas de campaña se cobren del sol los seguidores de Bad Bunny mientras abren las puertas del estadio. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

Este concierto es el primero de dos fechas consecutivas de Bad Bunny en Costa Rica.

Recuerde que las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 2 p.m. y se recomienda llegar temprano por el alto flujo de gente y las presas alrededor de La Sabana.