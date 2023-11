La cantante Yuri habló de su adicción al sexo y de las peligrosas consecuencias de salud que tuvo

Yuri contó que su esposo también tiene sus debilidades.

La cantante mexicana Yuri hizo varias confesiones sobre su vida sexual que dejaron más que sorprendidos a sus seguidores por lo polémicas que son.

En una entrevista hecha por el conferencista Nayo Escobar, la querida intérprete de “Dame un beso” dijo que ella tuvo una adicción pero no como la gente pensaba.

“Lo mío no era ni la droga, ni la pachanga, lo mío era el amor, el piojito y el cariño”, dijo, en referencia a su adicción al sexo.

La macha aclaró que si algún hombre le gustaba ella lo pedía, así estuviera casado.

La cantante Yuri hizo una confesión que nadie esperaba

La famosa dijo que ella vivió la vida loca porque era joven, además porque antes no conocía de la integridad, la la paz ni la familia.

“A raíz de que solo me importaba el placer, tuve mis consecuencias me dio un papiloma cérvico uterino que era casi cáncer, de hecho casi me muero, porque yo cada vez que me acostaba con los señores y no me cuidaba, no sé cómo no quedé embarazada”, comentó.

La también presentadora confesó que Dios en ese entonces estaba de su lado, porque a ella nunca le importó si estaba ovulando.

“Yo me acosté con mucha gente, era un vicio, no era ninfómana (impulso incontrolable a las relaciones sexuales), pero creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo lo pude haber sido”, añadió.

La talentosa artista manifestó que ella tenía el chance de hacer lo que ella quisiera, ya que tenía dinero, belleza y juventud, además era bien vista por los hombres.

Escobar le consultó a Yuri que cómo hizo para salir de esa adicción por lo que la artista dice: “Salí de eso cuando soy me hice cristiana, pero confieso que si me alejo de Dios vuelvo a las andadas, porque mi carne está viciada, es como el drogadicto que dice que lleva diez años sin droga, pero dele alcohol y en seguida te va a pedir otra cosa”.

Yuri reconoce que es débil, y que no se cree ninguna santa.

Yuri y su esposo Rodrigo Espinoza. Instagram

“Conozco mi carne y se puede alterar. Cuando veo un hombre guapo, trato de calmarme, pero Satanás se me pone enfrente y hay hombres que me coquetean”, comentó.

La cantante, de 59 años, confesó que hay hombres que la cuestionan a ver si está soltera o casada, pero asegura que sabe que no son hombres guapos sino el Pisuicas.

“Un día se me pusieron tres ex, cuando fui sola a Televisa, y vea lo que es el diablo de cochino porque me puso uno que me quería echar y no pude. ¿Por qué no me puso un poco de droga o cocaína? Porque sabe que eso no es lo mío”, agregó.

La macha, quien tiene 28 años de casada, agregó que Satanás se aparece como un ser de luz, haciéndole creer a la gente que es un ángel.

Añadió que después de que se topó con los tres hombres que le gustaban le pidió a su esposo que no la dejara sola.

“Le conté a mi esposo todo lo que pasó cuando me topé a los tres hombres. Él sabe toda mi vida y sabe cómo son las cosas, como los dos somos artistas ambos tenemos debilidades iguales”, detalló.