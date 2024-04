La chef Sophia contó cuál ha sido el reto más duro después de su embarazo

La Chef Sophia Rodríguez contó que hecho varios sacrificios. (Instagram)

La chef Sophia Rodríguez abrió su corazón para contar cuál es el reto más complicado al que se ha enfrentado después de su embarazo.

Mediante sus redes sociales, la macha le contó a sus fieles seguidores que tiene cinco meses de estar entrenando, al menos tres veces por semana, con un entrenador y otros días sola.

“Antes de eso estuve activa, nadando, con funcionales de bajo impacto por diástasis y más, pero debo decirlo, es duro tomar forma en el posparto”, escribió la chef.

La querida cocinera comentó que lo más difícil para ella ha sido reducir su abdomen.

“El resto con pesas se fortalece rápido”, expresó.

Sofi confesó que ella no subió mucho de peso durante el embarazo, pero que igual ha sido difícil bajarlo.

“Subí 12,5 kilogramos, porque me mantuve activa, pero igual ha sido muy lenta la bajada después de perder 8 kilos al inicio. Sí he disminuido grasa, pero el peso se ha estancado un poco”, detalló.

Por eso Sophia aprovechó para darle consejos a las mujeres que están en la misma situación que ella.

Sophia Rodríguez contó que le ha tocado batallar con el peso. Instagram

“La lactancia no nos hace bajar de peso a todas, eso no en todos los casos es cierto, así que no den por hecho que eso pasará, se valen de esa idea para no cuidarse”, dijo.

LEA MÁS: A la hija de la chef Sophia Rodríguez ya le encontraron novio

La macha dijo que se necesita constancia y mucha disciplina para retomar el ejercicio.

“Sé que mi cuerpo no tiene que ser el mismo de antes, si soy una nueva persona, pero por mi salud, seguiré esforzándome hasta alcanzar mis nuevas metas”, concluyó.