¿La chef Sophia Rodríguez está embarazada otra vez? Esta fue su respuesta

Chef Sophia Rodríguez y su familia andan de vacaciones conociendo varios países.

La chef Sophía Rodríguez sigue de vacaciones coleccionando lindos momentos junto con su familia.

Ella anda con su esposo Ricardo Zoch, su hija Juliana, y su suegro conociendo países como España, Francia, Suiza, Turquía y otros.

La presentadora de ¡Qué buena tarde! se ha dedicado a subir algunas historias de su paseo familiar y de lo mucho que están disfrutando cada experiencia.

En una de sus historias compartió un momento en que brindaron con una copa de vino sin decir el motivo por el cual estaban tan felices y esto dio pie para que algunos de sus seguidores pensaran que celebraban la noticia de un nuevo bebé en la familia.

Ante esto la chef tuvo que salir a hacer una aclaración de si está otra vez embarazada, pero muy a su manera.

“A todos los que me dijeron que estábamos celebrando otro bebé y que por eso mi copa no tenía nada (cuando claramente ya me la había tomado), les digo que ni Netflix se ha atrevido a tanto drama y que faltan días para Halloween y esos sustos. Falta mucho para eso, créanme”, publicó.

El suegro de la chef Sophia Rodríguez es el más feliz con el viajezote que se están dando. (Instagram)

“Sophi” se convirtió en madre hace poco más de un año y por ahorita está disfrutando mucho el crecimiento de su bella “Juli”.

Durante estas vacaciones también le cumplieron un sueño al “Nono”, suegro de la presentadora, a quien llevaron a andar en globo aerostático en Turquía.

“Nos fuimos a Cappadocia, exclusivamente, para hacerle ese sueño realidad. Íbamos una noche nada más, pero nos dieron la noticia que la mañana planeada para los vuelos se habían cancelado por el clima. ‘No pasa nada, modificamos todo lo que falte del viaje con tal de tener una segunda oportunidad y hacerlo realidad’, dijimos cruzando dedos .Se nos hizo. Dios nos regaló un precioso amanecer que nos cautivó hasta las lágrimas. Qué paz y qué momento después de tantos tan duros y tristes. Qué abrazo tan fuerte nos mandan del cielo”, publicó.

