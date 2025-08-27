La Chilindrina da detalles de su estado de salud tras ser hospitalizada

La Chilindrina se refirió a su estado de salud luego que trascendiera que fue hospitalizada de emergencia. (El Tiempo de Colombia)

La salud de La Chilindrina se convirtió en tema de preocupación, luego de que la revista TvNotas asegurara que la primera actriz había sido internada de emergencia por un presunto daño neurológico.

Una supuesta amiga cercana de la artista afirmó a la revista que, el pasado 20 de agosto, María Antonieta habría sufrido una fuerte crisis de ansiedad y, tras varios exámenes médicos, le detectaron una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

De las Nieves hizo uso de sus redes sociales, en las que publicó un video para poner un alto a los rumores y dar detalles sobre su estado de salud. En el clip se le ve con buen semblante.

“¿Qué tal, amigos? Aquí, como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas... en fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la estén pasando tan bien, como la estoy pasado yo”, dijo.

La Chilindrina habló de su estado de salud tras ser hospitalizada

En su breve mensaje no confirmó su supuesta hospitalización, pero sí abordó la crisis de salud y dejó claro que se encuentra bien y estable.

“Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”, mencionó.

La Chilindrina también agradeció a sus amigos, fans y medios de comunicación por la preocupación y muestras de cariño.