María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada de emergencia

María Antonieta de las Nieves. Foto: Instagram de María Antonieta de las Nieves.

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, de 78 años, más conocida como La Chilindrina del programa El Chavo del 8, fue hospitalizada de emergencia.

La querida comediante fue ingresada tras sufrir una crisis de ansiedad que obligó a trasladarla de inmediato a un hospital.

De acuerdo con la información compartida por People en Español, los médicos le realizaron estudios y detectaron niveles bajos de sodio, lo que está relacionado con un posible deterioro neurológico. Esta condición generó gran preocupación en su entorno, por lo que se mantuvo en observación durante varios días.

LEA MÁS: Comentario llevó a Paola Montes de Oca a ser parte de serie de Chespirito como la Chilindrina

La actriz ya fue dada de alta y se encuentra en su casa en recuperación, bajo estricta vigilancia médica. Los doctores le recetaron medicamentos para mantenerla tranquila y deberá continuar con controles en los próximos días.

El medio detalló que, además de los problemas físicos, la comediante afronta un momento emocional complicado, ya que estaría atravesando un distanciamiento con sus hijos, lo cual también afectó su salud.

Este episodio se suma a las alarmas que ya se habían encendido semanas atrás, cuando fue captada en una silla de ruedas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que generó inquietud entre sus seguidores.

LEA MÁS: María Antonieta de las Nieves y la mala jugada que le hizo Florinda Meza en tiempos de Chespirito

A pesar del susto, el reporte más reciente indica que María Antonieta está estable y en recuperación, mientras sus fanáticos en todo el mundo le envían mensajes de cariño y pronta mejoría.